Витанов за позицията за Украйна в ОНН: Присъединяваме се, но не напълно

България се присъединява към този документ. Не напълно, поради националните специфики, но в крайна сметка не блокира този документ. Това е важното. Присъединяването не винаги означава пълно съгласие, но предвид факта, че не може да се правят каквито и да било корекции или редакции, все пак не го блокираме. Така председателя на комисията по външна политика в НС и председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, който е част от делегацията ни в Ню Йорк, коментира скандала около декларацията за Украйна, в която България взе участие.

В интервю за "24 часа" той обясни, че позициите на българската страна са ясно изразени в речта на президента на Републиката по време на Общото събрание на ООН. По думите му не става дума за официална позиция, а документ от името на 50 държави, сред които абсолютно всички страни членки на Европейския съюз.

"България застана съвсем солидарно с останалите страни членки. Но е важно да се отбележи, че когато се представи такъв документ, то няма възможност за нюанси, нито пък за редакции или корекции", отбеляза Витанов. "България се присъединява към този документ. Не напълно, поради националните специфики, но в крайна сметка не блокира този документ. Това е важното. Присъединяването не винаги означава пълно съгласие, но предвид факта, че не може да се правят каквито и да било корекции или редакции, все пак не го блокираме."

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Той подчерта, че в позиция няма нещо противоречиво - тя призовава за мир от страна на Русия, за прекратяване на военните действия. По думите му за страната ни няма да има никакви прави последствия.

Липсата на Илияна Йотова от общата снимка Витанов коментира по следния начин:

"Просто демонстрира, че България има малко по-различна позиция и виждане. Но пак ви казвам, най-важното е, че не сме блокирали един общоевропейски документ. България е солидарна с останалите странични - членки, но все пак най-точно в нейната цялост пълната национална позиция бе изразена преди това в речта на президента. И не, няма разминаване в становищата ни. Вижте изявленията на министър-председателят на Чешката Република Андрей Бабиш, който беше у нас на посещение. Той също ни направи публични изявления. Вижте и становището на тяхната президентска институция и Петър Павел, който говори на Общото събрание, ще видите и там нюанси и различни виждания."

Председателят на парламентарната група на ПБ заяви, че " България няма проруска позиция, а и изразяваме солидарност с Украйна, защото в крайна сметка международното право беше нарушено".