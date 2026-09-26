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Илияна Йотова: Искаме държава, която принадлежи на всички, а не на малцина

Не сме антиевропейци

26.09.2026 | 21:11 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова заяви в Смолян, че България може да постигне подем с общите усилия на всички граждани. Тя очерта вижданията си за държава, в която законите важат еднакво за всички, младите имат перспектива, а институциите работят заедно.

"Г-жо Йотова, вярваме, че с жилавите корени на родопчанка ще се справите", обърнаха се симпатизанти към кандидата за президент.

"Твърдо вярвам, че ние, българите, заедно можем да постигнем подем с усилията на всяка българка и всеки българин. Всеки български гражданин има значение" заяви Йотова на среща със симпатизанти в Смолян.

"Години наред т.нар. политически елит мислеше само за себе си,

единствената му задача беше да се запази във властта. А има хора, които в XXI век не могат да си купят дърва за огрев, не могат да изпратят децата си на училище", посочи Йотова, като отбеляза, че политиката е занятие да правиш добро за хората.

"Ние искаме друга България - държава, която принадлежи на всички, а не на малцина, държава, която защитава всички хора, държава, в която законите важат за всички, а не властва телефонното право".

Илияна Йотова заяви, че тя и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще работят за такава България, в която младите намират перспектива.

"Независимата външна политика не е антиевропейска. Европейската политика означава всеки да изразява своите аргументи и позиции и така да се формира общата позиция", посочи Йотова. "Не сме антиевропейци, а хора, които искат мир в Европа. Не искаме милиарди за оръжия, защото ни трябват тук, за развитието на страната и за нашите деца".

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Тя подчерта, че за да се движи България напред, всички институции трябва да работят заедно.

"Моят дядо ми казваше, че като Родопите друга планина няма. Прав беше: тук енергията е особена, хората са корави, трудолюбиви, гостоприемни", каза Йотова.

"Г-жо Йотова, вярваме, че с жилавите корени на родопчанка ще се справите", обърнаха се симпатизантите към кандидата за президент.

"Колкото и да ми е трудно, ще направя така, че тревогата да остане за мен, а куражът - за България", изтъкна Йотова.

Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, присъства на откриването на "Twin Towns & Friends 2026", Фестивала на побратимените градове и приятели в Ловеч.

Празникът събира за трети път гости и участници от побратимени градове, обединени от идеята за приятелство, партньорство и споделяне на културни традиции. Фестивалът поставя Ловеч в центъра на международен диалог, в който културата създава връзки отвъд границите.

"Днес Ловеч показва, че когато ние, българите, градим мостове, можем да стигнем до звездите и сами да бъдем звезди. Затова нека се събираме заедно, за да стигаме по-далеч", каза Вълчев.

Той припомни, че в Ловеч е роден първият български космонавт Георги Иванов, че тук за първи път е прозвучал химнът на светите братя Кирил и Методий, в който те са наречени звезди, обходили "целий мир", и че гостите на града минават по Покрития мост, построен преди век и половина от майстор Кольо Фичето.

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