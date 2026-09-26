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19 дни при 40 градуса: как климатът променя България и удря реколтата

Климатичните промени идват с много рискове

26.09.2026 | 20:44 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Ние живеем в едно от най-засегнатите места на света от климатичните промени. Това заяви в ефира на Money.bg Кристиян Панайотов - експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН.

"Индексът, който влиза в границите на екстремното, е, когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30%. Един такъв ден хората и растенията имат някакъв механизъм да го преборят и да не се стигне до смърт. Но когато това продължи 19 дена - това е рекордът, който видяхме през 2024 година - това е много опасно за всичко живо на тази територия. Това беше засечено в Северозападния регион", обясни експертът по устойчиво развитие пред Bulgaria ON AIR.

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"2024 година смело можем да я наречем най-топлата и годината с най-много аномалии в последните 10 години", отбеляза Панайотов. "Климатичните промени идват с много рискове. Може би най-големият проблем за нашия климат са сушите - продължителните сушави периоди. Това не изключва екстремните явления като раннопролетните слани. 2024 и 2025 година не ядохме череши, от овошките нищо нямахме.”

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