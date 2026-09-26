Георги Първанов: Ще има стагнация на помилванията занапред

Ще има стагнация на помилванията занапред. Прогнозата направи в ефира на "Опорни хора" Георги Първанов, президент на България в периода 2002 г. - 2012 г., който е част от Инициативния комитет на Илияна Йотова.

Той коментира обвиненията към президента, че в ролята си на вицепрезидент е помилвала предсрочно осъдения за наркоразпространение Огнян Атанасов.

"Опонентите на г-жа Йотова и на г-н Кирил Вълчев изтеглиха този проблем от нищото поради липса на аргументи, поради липса на образ, на воля, на характер да водят една истинска мъжка предизборна кампания. Изтеглиха това, за да разкалят терена. Това е непочтено. Аз съм водил много тежки кампании, особено през 2006 година и въпреки всичко не се е стигало чак до такива разправии, до толкова много омраза и агресия, както виждаме сега", каза още бившият държавен глава пред Bulgaria ON AIR.

"Нямайте никакво съмнение, че оттук нататък ще има не по едно, а по десет наум

вицепрезидентът или който се занимава пряко с помилванията. А в крайна сметка и тази дейност някой трябва да я реализира", каза Първанов.

Относно външната политика Първанов посочи:

"Изцяло подкрепям президента Йотова за постигането на мир чрез преговори, а не чрез военни действия. Аз категорично възразявам, в това число тук имам бележки и към нашето правителство, срещу тази надпревара във въоръжаването, която цари в Европа. Европейците, поради своята слабост - дипломатическа, политическа, заложиха на темповете на превъоръжаване, при това произвеждайки оръжия, които директно заминават за Украйна. Не, няма да се получи така. Ако не се седне на масата на преговорите, няма да се стигне до този така желан мир", каза президентът в периода 2002 - 2012 г.

Той призова избирателите да гласуват така, че след това да не съжаляват за своя вот.