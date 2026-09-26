Залогът на предстоящите кандидатпрезидентски избори е изключително голям и той има два аспекта. Това заяви в ефира на "Опорни хора" акад. Николай Денков - зам.-председател на "Продължаваме Промяната" и бивш министър-председател.

"Единият е, че правителството, ако успее да назначи свой президент, няма да има никакъв коректив в последващите поне четири години. Такава концентрация на власт не сме имали от комунистическо време."

Денков подчерта, че другият огромен залог е за това България ще продължи ли да отстоява демократичните принципи, които са в основата на Европейския съюз, и усилията му да остане обединен.

"Това означава, че ние или ще бъдем част от Европа, или ще тръгнем да се отделяме от нея", заключи Денков пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и напрежението около Декларацията за Украйна в ООН, която Илияна Йотова заяви, че не е подкрепила, като цитира заглавия в медиите от изявления на водещи лица в парламента.

"Заглавието беше "Това не е становище на България, това е на ЕС." Нали разбирате, че това изречение, казано по този начин, вади България от ЕС. Тези хора даже не разбират, че са показали, че не се чувстват част от Европейския съюз", категоричен беше бившият министър-председател.

Денков отправи и предупреждение:

"За мен истинската война, която се води в момента, е дали демократичните държави, в които има свободни избори, гласът на хората се чува, медиите могат да казват това, което смятат за правилно, дори и то да не се харесва - това са свободи, с които свикнахме в последните години. Има риск тези свободи да изчезнат така, както стана в Беларус". "Видяхме в Грузия какво се случи, където с демократични избори дойде правителство, което започна да натиска и да вкарва опозицията в затворите. Ако някой си мисли, че това не може да се случи в момента на държава като България, се лъже. Много от тези хора, които искат още власт, всъщност си представят бъдещето на България по този начин", коментира Денков.

Той бе категоричен, че ще видим Гюров и Кандев на балотаж, "освен ако не бъде спретната някаква ченгеджийска операция".