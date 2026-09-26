Облачно ще е днес, ще вали дъжд на много места

Днес ще преобладава облачно време. Атмосферното налягане ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

Дъжд ще вали на много места в Източна и Южна България. Вятърът ще е до умерен от север-североизток, в крайните източни райони – временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, за София – около 17°, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони, където и вятърът ще е умерен, от североизток.

В понеделник в Източна България североизточният вятър ще се усили. Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Съществена промяна на температурите не се очаква - минимални предимно между 7° и 12°, максимални - между 17° и 22°.