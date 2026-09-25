НАСА представя нов свръхбърз космически самолет: Нова заплаха за Китай и Русия

Администраторът на ASA Джаред Айзакман обърна внимание на разработката на нов експериментален самолет, способен да лети при екстремни скорости и височини, чийто загадъчен силует веднага предизвика сравнения с SR-71 „Блекбърд“ от епохата на Студената война. SR-71 беше проектиран да лети с над три пъти по-висока скорост от тази на звука и на височини над 25 000 метра, което имаше за цел да го направи изключително труден за прицелване.

"В името на първото „А“ аеронавтика в НАСА ние възстановяваме нашата флотилия от X-самолети. X-59 проучва безшумния свръхзвуков полет, но това е само началото", заяви Айзакман пред публиката.

Той добави, че "няма да мине много време, преди НАСА отново да лети толкова високо и толкова бързо, колкото през изминалите десетилетия, а след това и още повече".

Самолетът, изложен зад Айзакман, има широка, силно аеродинамично оформена конфигурация, когато се гледа отпред, със силует, който силно напомня на SR-71, пише MWM. Дългият му фюзелаж, изразените ребра и силно заоблените крила изглеждат добре оптимизирани за полет на много висока скорост и голяма височина. Когато беше попитан за изображението след презентацията си, Айзакман посочи, че това не е SR-71, като отбеляза:

"Както казах, НАСА отново се връща към полетите на голяма височина и с висока скорост."

Все още не е ясно дали това представлява прототип в процес на изграждане или дори окончателен проект, като силуетът вероятно е концептуална илюстрация, предназначена да илюстрира типа самолет, който НАСА се надява да проучи чрез своята възродена програма X-plane.

Истинският наследник на SR-71 отдавна е предмет на аерокосмически изследвания и спекулации. "Локхийд Мартин" по-рано публикува концепцията за SR-72, описваща потенциален хиперзвуков самолет, предназначен да съчетае екстремна скорост с усъвършенствани технологии за задвижване. Въпреки това, наличието на новите изображения на НАСА не доказва, че показаният самолет е SR-72 или производна на тази концепция. Акцентът, който Исакман поставя върху „проектирането на корпуса и задвижването", е значителен, като изявлението му, че НАСА отново се ангажира с летателни изпитания и работи с индустрията, "за да разшири границите на проектирането на корпуса и задвижването", подсказва, че бъдещите проекти биха могли да проучват технологии, обхващащи целия самолет, вместо да се фокусират върху един-единствен аеродинамичен проблем.

Успехът на програмата SR-71 остава под сериозно съмнение.

Два самолета от серията A-12 – събрат на модела SR-71, разработен успоредно за ЦРУ – бяха повалени от системи за противовъздушна отбрана S-75 над Северен Виетнам, което допринесе за решението за извеждането им от експлоатация само след една година служба. В единствения си известен сблъсък с вражески системи за противовъздушна отбрана през 80-те години на миналия век SR-71 беше на косъм от това да бъде свален от севернокорейска система S-75, която обаче не успя да го порази поради смущения, причинени от електронна война, а не поради летателните характеристики на самия самолет. И в двата случая S-75 беше поне с едно поколение назад от най-съвременните съветски технологии за противовъздушна отбрана, което затвърди общото мнение, че експлоатацията на SR-71 във въздушното пространство на по-напреднали противници би била изключително трудна задача.

Реалистичността на разработването на самолет с много висока скорост и голяма височина за мисии по проникване остава под сериозен въпрос. Китай и Русия са разработили многослойни системи за противовъздушна отбрана, способни да поразяват цели в космоса при много високи хиперзвукови скорости, най-вече китайските HQ-29 и HQ-19, както и руските S-500 и A-235.

Въпреки това възможностите на руската бойна авиация днес остават далеч по-ограничени, отколкото бяха по времето на Съветския съюз, и докато съветските МиГ-25, а по-късно и МиГ-31, представляваха основна заплаха за А-12 и SR-71, руската програма за прехватчи от ново поколение, която е от жизненоважно значение за защитата на арктическите региони, е претърпяла значителни закъснения в разработката.