От две ниви в Монтанско иззеха над 132 кг канабис

При акция на полицията срещу производството на канабис в Монтанско са открити две ниви с коноп, от които са иззети общо 132,55 килограма листна маса и съцветия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В землището на село Громшин в община Бойчиновци в близост до коритото на река Огоста вчера е открита добре поддържана плантация с конопени растения. В нея са намерени 70 стръка, които достигали височина до 4,5 метра. Плантацията е била добре оградена и оборудвана с модерна поливна система. От нея са иззети 129 килограма листна маса и съцветия. Стопанинът на плантацията се издирва.

В стопанския двор на село Безденица в община Монтана са намерени 12 растения коноп, от които са иззети 3,550 килограма листна маса и съцветия. Установен е стопанинът на малката нелегална нива – мъж на 24 години от селото.

Иззетото вчера количество канабис е най-голямото в региона от началото на годината, посочиха от полицията в Монтана.

В Монтана вчера са установени и двама мъже на 23 и 24 години, от които са иззети малки количества екстази и амфетамин.

При акцията са задържани трима мъже, образувани са три досъдебни производства и едно бързо производство под надзора на прокуратурата.