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Блъснаха млада жена край зала "Универсиада", в тежко състояние е

27.09.2026 | 08:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена  бе блъсната от автомобил късно снощи в района на зала "Универсиада" в столицата. 

Пешеходката е била откарана с линейка към лечебно заведение в тежко състояние. Причината за инцидента към момента не е изяснена.

На мястото са били изпратени няколко полицейски автомобила, а обстоятелствата около произшествието се изясняват.

По данни, които все още не са официално потвърдени, пострадалата е 23-годишна и е била в изключително тежко състояние.

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