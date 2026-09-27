Блъснаха млада жена край зала "Универсиада", в тежко състояние е

Жена бе блъсната от автомобил късно снощи в района на зала "Универсиада" в столицата.

Пешеходката е била откарана с линейка към лечебно заведение в тежко състояние. Причината за инцидента към момента не е изяснена.

На мястото са били изпратени няколко полицейски автомобила, а обстоятелствата около произшествието се изясняват.

По данни, които все още не са официално потвърдени, пострадалата е 23-годишна и е била в изключително тежко състояние.