Българинът Теодор Кабакчиев е първи в най-старото действащо хард ендуро в света

Българин на върха на Африка! Габровецът Теодор Кабакчиев спечели най-старото действащо хард ендуро в света - култовото състезание Roof of Africa в Лесото, съобщават от БГНЕС.

Това бяха 3 брутално тежки съзтезателни дни, в които нашият топ пилот показа желязна психика и не се предаде нито за миг. Стартът не беше лек и след първия ден Теодор остана 4-ти, но последва истинска наказателна акция. Кабакчиев натисна здраво газта и безапелационно спечели етапите през втория и третия ден на тази убийствена надпревара.

Така българинът остави зад гърба си куп световни величия в спорта. На втора позиция остана не кой да е, а актуалният световен шампион Мануел Литенбихлер. Местната суперзвезда и фаворит на публиката Уейд Йънг също трябваше да диша прахта на невероятния габровец. Огромен успех за родното ендуро!