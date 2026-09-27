BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 17

Рецептата Dnes: Сладкиш със сладко от череши

Много вкусен

27.09.2026 | 09:12 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 400 г брашно
  • 130 г масло
  • 130 г захар
  • 2 яйца
  • 8 г бакпулвер
  • 1 щипка сол
  • 300 г черешово сладко/конфитюр, може и от вишни
  • захар за поръсване

Приготвяне:

  • В голяма купа пресейте брашното, солта и бакпулвера. 
  • Разбъркайте добре, за да се разпределят равномерно.
  • Добавете маслото, нарязано на малки парченца и захарта. 
  • С пръсти започнете да втривате маслото в брашното, докато сместа стане ронлива.
  • Разбийте леко яйцата и ги добавете към сместа. 
  • Работете с пръсти и длани, като втривате съставките една в друга, докато получите зърнеста и ронлива смес.
  • Не е необходимо да се оформя гладко тесто.
  • Застелете кръгла форма с диаметър 24 см с хартия за печене. 
  • Разпределете половината от ронливата смес на дъното и леко я притиснете с ръце.
  • Разпределете отгоре черешовото сладко, като го разнесете равномерно и оставите малко свободно пространство около края на долния слой тесто. 
  • Покрийте сладкото с останалата част от ронливата смес и поръсете с малко захар.
  • Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 35-40 минути или докато повърхността на сладкиша стане златиста и хрупкава. 
  • Извадете изпечения сладкиш от фурната и го оставете да се охлади напълно, преди да го нарежете и сервирате.

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

рецепти сладкиши кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem