Рецептата Dnes: Сладкиш със сладко от череши

Съставки:
- 400 г брашно
- 130 г масло
- 130 г захар
- 2 яйца
- 8 г бакпулвер
- 1 щипка сол
- 300 г черешово сладко/конфитюр, може и от вишни
- захар за поръсване
Приготвяне:
- В голяма купа пресейте брашното, солта и бакпулвера.
- Разбъркайте добре, за да се разпределят равномерно.
- Добавете маслото, нарязано на малки парченца и захарта.
- С пръсти започнете да втривате маслото в брашното, докато сместа стане ронлива.
- Разбийте леко яйцата и ги добавете към сместа.
- Работете с пръсти и длани, като втривате съставките една в друга, докато получите зърнеста и ронлива смес.
- Не е необходимо да се оформя гладко тесто.
- Застелете кръгла форма с диаметър 24 см с хартия за печене.
- Разпределете половината от ронливата смес на дъното и леко я притиснете с ръце.
- Разпределете отгоре черешовото сладко, като го разнесете равномерно и оставите малко свободно пространство около края на долния слой тесто.
- Покрийте сладкото с останалата част от ронливата смес и поръсете с малко захар.
- Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 35-40 минути или докато повърхността на сладкиша стане златиста и хрупкава.
- Извадете изпечения сладкиш от фурната и го оставете да се охлади напълно, преди да го нарежете и сервирате.
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