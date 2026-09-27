Светослав Бенчев: Пропан-бутана ще поевтинее с около 4-5 цента

Очакваме поевтиняване на пропан-бутана с около 4-5 цента, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на bTV. В момента средната цена на газта на колонка е около 69 цента.

По думите му точният размер на поевтиняването ще зависи от новата котировка на пропан-бутана, който за разлика от останалите горива се котира на месечна база.

"Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента, но, разбира се, това зависи от това каква ще бъде новата котировка на пропан-бутана", обясни Бенчев.

Председателят на БПГА коментира и започналите проверки на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите за необосновано поскъпване на горивата. По думите му компаниите предоставят необходимите документи, сред които данни за цените, на които купуват и продават горивата.

"Между това, което купим и продадем, има един марж, в който се включват ужасно много неща - дистрибуция, заплати, които, между другото, се повишават всяка година, електричеството, което се повишава всяка година, и всякакви други разходи, свързани с поддръжката на бензиностанцията", обясни Бенчев.

Той посочи, че според него маржът на бензиностанциите е между 10 и 15 цента, като средствата се използват основно за поддръжка и покриване на разходи.

Бенчев коментира и данните за ръста на цените на горивата в България през последната година. По представените в ефира данни увеличението у нас е 34,5%. Според него една от основните причини е ситуацията в Черно море.

"Нещата в Черно море станаха наистина доста драматични през последната година. Застраховките поскъпнаха ужасно много", каза той.

По думите му по-високите разходи за превоз на суров петрол се отразяват върху крайната цена.

"Ако вие виждате една котировка от 104 долара за „Брент", сложете поне още 20-25 долара на барел, които в крайна сметка покриват всички тези разходи", обясни Бенчев.

Той подчерта, че България има сред най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, но производствените цени са близки до европейските.

Според него забраната за износ е един от факторите, които влияят върху работата на рафинерията, тъй като тя работи на по-нисък капацитет.

По думите на Бенчев възстановяването на износа може да позволи на рафинерията да работи с по-висок капацитет, което би могло да повлияе и върху цената на продукцията.

"Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски", посочи той. Той очаква това да има благоприятен ефект и за крайния потребител в България.

Относно мерките на властта, Бенчев каза, че те са били консултирани с бранша. Сред тях са помощите за определени сектори, както и мерките за най-уязвимите групи.

"Това беше може би най-разумното, което можеше да се направи в случая", заяви той.

По повод появилото се име на Тод Боули като потенциален купувач на "Лукойл" Бенчев заяви, че не може да коментира конкретния кандидат. Като представител на петролния сектор Бенчев подчерта, че за него е важно евентуалният нов собственик на рафинерията да бъде компания, която разбира от петролния бизнес и може да осигури необходимите инвестиции.