Николай Попов: Не зная дали всички осъзнават каква трагедия е това!

Със започването на валежите черната статистика рязко отбелязва ужасяващо увеличение. Това констатира в своя публикация във Facebook Николай Попов - баща на трагично загиналата в катастрофа Сияна. Повод за думите му са поредицата от тежки инциденти с жертви на пътя през последните часове.
Ето какво написа той:
Кървава събота!
Само вчера 9 души загинаха по пътищата на страната.
Не зная дали всички осъзнават каква трагедия е това!
Със започването на валежите черната статистика рязко отбелязва ужасяващо увеличение.
За някои това са просто цифри. За мен и за хората, изгубили свои близки, това са нашите деца, майки и бащи, братя и сестри, баби и дядовци. Все любими хора. Все нечий свят.
Зад всяка цифра остава празно място, което никога няма да бъде запълнено.
Това трябва да спре. Веднага!
Девет души са загинали, а 46 - ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи на своя сайт.
Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са общо 36, а от началото на септември - 598.
В София леките пътнотранспортни произшествия са 21, тежките - три, няма загинали.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.