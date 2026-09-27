Николай Попов: Не зная дали всички осъзнават каква трагедия е това!

Със започването на валежите черната статистика рязко отбелязва ужасяващо увеличение. Това констатира в своя публикация във Facebook Николай Попов - баща на трагично загиналата в катастрофа Сияна. Повод за думите му са поредицата от тежки инциденти с жертви на пътя през последните часове.

Ето какво написа той:

Кървава събота!

Само вчера 9 души загинаха по пътищата на страната.

Мъж загина след катастрофа между два автомобила по пътя Ловеч-Плевен

Четири станаха жертвите от ужасяващата катастрофа на пътя София-Варна

Трима загинаха и двама пострадаха при тежка катастрофа на пътя София – Варна Свързани статии

Не зная дали всички осъзнават каква трагедия е това!

Със започването на валежите черната статистика рязко отбелязва ужасяващо увеличение.

За някои това са просто цифри. За мен и за хората, изгубили свои близки, това са нашите деца, майки и бащи, братя и сестри, баби и дядовци. Все любими хора. Все нечий свят.

Зад всяка цифра остава празно място, което никога няма да бъде запълнено.

Това трябва да спре. Веднага!

Девет души са загинали, а 46 - ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи на своя сайт.

Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са общо 36, а от началото на септември - 598.

В София леките пътнотранспортни произшествия са 21, тежките - три, няма загинали.