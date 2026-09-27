Асен Василев към Йотова: Ако не можеш да защитиш интереса на България, не ставаш за президент

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи остри критики към президента Илияна Йотова за позицията ѝ по темата за Украйна по време на сесията на ООН. В предаването "На фокус" по NOVA той определи действията ѝ като "абсолютна грешка".

Според Василев държавният глава трябва да бъде воден единствено от националния интерес на България.

"Едно заглавие ми беше попаднало, което го описва много добре: "Илияна Йотова се разграничи от себе си". Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води, е българският интерес", заяви той.

"Президентът трябва да даде обяснение"

Повод за критиките е спорът около позицията на България по съвместно изявление за войната в Украйна по време на сесията на ООН.

"Ако не можеш да отиграеш такава проста ситуация, да защитиш интереса на България, значи не ставаш за президент. Подкрепяме с 51 държави декларация, след което се казва, че не сме я подкрепили", заяви Василев.

Според лидера на ПП Йотова трябва да обясни пред българските граждани какво точно се е случило.

"Президентът трябва да даде обяснение на българските граждани – какво е направила, какво е и не е подписала и какво се е случило", каза той.

"България не се е оттегляла от изявлението"

По-рано днес Илияна Йотова коментира спора, като заяви, че българската позиция е била ясно изразена в речта ѝ пред Общото събрание на ООН.

Тя уточни, че става въпрос за съвместно изявление, а не за декларация или документ на ООН, и че то не е било нито гласувано, нито подписвано.

"Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка", обясни Йотова.

Президентът заяви още, че е настоявала в общата позиция да бъдат отразени българските виждания за необходимостта от мирни преговори и възстановяване на дипломатическите канали.