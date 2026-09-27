Русия порази централата на най-големия мобилен оператор в Украйна

Русия е нанесла удар по централния офис на "Киевстар" – най-големия мобилен оператор в Украйна, съобщиха от компанията пред местни медии, цитирани от Ройтерс.

От "Киевстар" потвърдиха пред Интерфакс-Украйна, че централата на компанията в Киев е била поразена. По данни на оператора при атаката няма загинали.

Руското Министерство на отбраната съобщи от своя страна, че е ударило център за обработка на данни на "Киевстар", който според Москва предоставя мобилни услуги и високоскоростен интернет и на украинските въоръжени сили, предаде ТАСС.

Руските власти твърдят още, че е нанесен удар и по център за данни на "Водафон Украйна" – втория по големина мобилен оператор в страната. От компанията не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази сутрин Русия два пъти е атакувала център за данни в Киев.

По думите му при ударите са ранени две деца и един възрастен.

Атаката идва на фона на поредица от руски удари срещу центрове за данни и комуникационна инфраструктура в Украйна.

През последната седмица са били поразени и центрове за данни на украински интернет доставчици. Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна това е довело до прекъсване на услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района.

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Москва, че целенасочено атакува подобна инфраструктура, за да наруши информационния поток.

"Бързото предупреждаване за ракетни и безпилотни заплахи е жизненоважно, то спасява живота на хората", написа Сибига в X.

Русия представя центровете за данни като част от инфраструктурата, използвана от украинските военни. Украинската страна от своя страна подчертава значението им за гражданските комуникации и системите за предупреждение при въздушни атаки, пише БТА.