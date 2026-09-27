Вучич: Румен Радев стана премиер след президентския пост, но това не го споменавате

Сръбският президент Александър Вучич даде за пример българския премиер Румен Радев, след като беше попитан от CNN дали възнамерява да стане министър-председател след края на президентския си мандат. Интервюто е дадено преди обявената тази вечер оставка на Вучич като президент на Сърбия, предаде БГНЕС.

Водещият Фарид Закария направи сравнение с Владимир Путин и постави въпроса дали евентуално преминаване на Вучич от президентския към премиерския пост би било белег на авторитаризъм.

Вучич отхвърли подобна теза и посочи други европейски политици, сменяли висши държавни постове.

"Това направи Румен Радев в държава членка на Европейския съюз преди три месеца, но вие не го споменахте", заяви Вучич, визирайки настоящия български премиер, който преди това беше президент на България.

Сръбският президент даде за пример и Александър Стуб, който е бил министър-председател на Финландия, а впоследствие става президент.

"На всички е позволено, но не и на мен", коментира Вучич.

Той заяви, че иска честна политическа надпревара на предстоящите избори и ще приеме резултата независимо кой спечели.

"Ако другата страна победи, ще ги поздравя още същата вечер. Това е демокрацията", заяви сръбският президент.

Вучич коментира и погребението на Ратко Младич

Сред основните теми в интервюто беше и погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич, който излежаваше доживотна присъда за геноцид в Сребреница, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Вучич защити действията на сръбските власти около погребението и подчерта, че то не е било държавно и не са били отдавани държавни почести.

Той посочи, че самият той не е присъствал на церемонията, както и други висши представители на държавата. Синът му е отишъл като частно лице, уточни Вучич.

Сръбският президент коментира и големия брой хора, присъствали на погребението. Според него това отразява усещането сред част от сръбското общество за несправедливо отношение на международната общност към страната. Като пример той посочи погребението на осъдения за военни престъпления Расим Делич, на което по думите му са присъствали представители на властта в Босна и Херцеговина.

"Сърбия ще запази мира и стабилността"

Вучич припомни и посещението си в Сребреница през 2015 г., когато беше нападнат, като заяви, че никой не е понесъл отговорност за случилото се.

В интервюто той постави запазването на мира и регионалната стабилност сред основните приоритети на Сърбия.

"Сърбия ще запази мира, стабилността и спокойствието в региона. Това е от изключително значение за нас", заяви Вучич.

Той свърза необходимостта от стабилност и с икономическото развитие на страната, като заяви, че Сърбия се нуждае от мир, за да продължи растежа си и привличането на инвестиции.