Омбудсманът: Никой не знае какъв ще бъде размерът на минималната заплата

Все още няма точна формула, по която да бъде определяна минималната работна заплата, нито е ясно каква тежест ще има всеки от заложените критерии. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на bTV.

Коментарът ѝ е по повод приетите промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение.

"Никой не знае каква тежест ще има всеки от четирите критерия за образуването на минималната работна заплата и никой не знае нейния размер, защото всъщност точна формула все още няма", заяви Делчева.

По думите ѝ редица важни въпроси са оставени за решаване на по-късен етап.

"Мен ме притеснява, че в един момент ще се окаже, че тежестта на критериите и техните стойности няма да бъдат определяни от народните представители, а те трябва да имат глас", посочи омбудсманът.

Делчева постави под въпрос минимална заплата от 660 евро

Омбудсманът коментира и обсъждания размер от 660 евро за минималната работна заплата през следващата година, като постави въпроса как правителството е стигнало до тази стойност.

"Надявам се депутатите да си направят по-добре сметката между първо и второ четене да я променят", заяви Делчева.

Тя обърна внимание и на увеличението на разходите по кредитите на гражданите, като посочи, че има над 300 евро оскъпяване.

Рекорден брой жалби до омбудсмана

Близо 12 000 жалби са постъпили до институцията на омбудсмана до момента.

"Никога в институцията на омбудсмана не са постъпвали толкова", заяви Делчева.

Най-много са оплакванията, свързани с потребителските кредити. Сред традиционно проблемните области остават ВиК услугите и "Топлофикация". Към момента няма постъпили жалби за цените на горивата.

Според Делчева решаването на проблемите във ВиК сектора трябва да започне със законодателни промени, но те няма да бъдат достатъчни. Необходим е и по-сериозен контрол върху изпълнението на инвестиционните програми на ВиК операторите.

По въпроса за евентуални компенсации от "Топлофикация София" омбудсманът посочи, че все още няма отговор нито от дружеството, нито от правителството дали ще бъдат предприети подобни мерки.

Иска регистрация на всички тротинетки

Делчева се обяви и за по-строги правила за електрическите тротинетки. По думите ѝ близо 500 деца вече са пострадали по някакъв начин при използването им.

"Аз ще подкрепя всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва", заяви тя.

Омбудсманът настоява всички тротинетки да бъдат регистрирани и подкрепя идеята водачите им да притежават свидетелство за управление.

Тя се обяви и за по-сериозни санкции за родители, които позволяват на непълнолетните си деца да използват електрически тротинетки в нарушение на правилата.