Георг Георгиев отново отива в Кочани за делото срещу Ива Михайлова

Народният представител Георг Георгиев отново ще присъства в Кочани на заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, предаде БГНЕС.

От ГЕРБ заявяват, че присъствието му е част от поетия от партията ангажимент за защита на човешките и гражданските права на Михайлова.

Според партията властите в Северна Македония продължават да отказват на българската гражданка възможността да проведе в България необходимото ѝ спешно лечение и рехабилитация.

В началото на месеца заместник-ръководителят на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Деница Сачева е изпратила официално писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти.

В него тя го информира за обстоятелствата около процеса срещу Ива Михайлова и поставя въпроса за правото ѝ на справедлив и честен процес.

От ГЕРБ посочват, че ще продължат да следят развитието на случая и да настояват за гарантиране на правата на българската гражданка.