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В кадър: Пред МС се проведе протест против "путинското правителство"

Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение "БОЕЦ".

28.09.2026 | 21:32 ч. 25

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Поредно недоволство срещу властта. Под мотото "Тук не е Москва" и "Долу Йотова" се състоя протест пред сградите на Министерски съвет и президентството, предаде БГНЕС. 

Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение "БОЕЦ".

"Протестите срещу мръсотията на путинисткото правителство на Радев трябва да включат и Радевата кандидат-президентка Йотова", заявяват протестиращите.

Това е вторият организиран протест срещу правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова в последните 2 седмици. 

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Тагове:

протест Министерски съвет правителство Илияна Йотова
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