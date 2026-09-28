В кадър: Пред МС се проведе протест против "путинското правителство"

Поредно недоволство срещу властта. Под мотото "Тук не е Москва" и "Долу Йотова" се състоя протест пред сградите на Министерски съвет и президентството, предаде БГНЕС.
Организатори са активистът Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение "БОЕЦ".
"Протестите срещу мръсотията на путинисткото правителство на Радев трябва да включат и Радевата кандидат-президентка Йотова", заявяват протестиращите.
Това е вторият организиран протест срещу правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова в последните 2 седмици.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.