Има ли място смъртното наказание в съвременния свят и може ли публичното изпълнение на присъди да възпира престъпленията? Темата коментираха адвокат Пламен Борисов, психологът Ники Марков и богословът Благовест Върбаков в предаването "България сутрин".

Тримата разгледаха юридическите, психологическите и религиозните измерения на смъртното наказание, както и опасността подобни действия да бъдат използвани за пропаганда.

Юридическата основа

Адвокат Пламен Борисов посочи, че един от най-сериозните аргументи срещу смъртното наказание е рискът от съдебна грешка, чиито последици са необратими.

Според него доживотният затвор има по-силен наказателен ефект, защото осъденият трябва да живее с последиците от извършеното престъпление до края на живота си.

"Лично аз считам, че по-голям ефект има доживотният затвор. Това е истинско наказание", заяви Борисов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той припомни, че публичните екзекуции исторически са били използвани като средство за възпиране, но според него в тях винаги е присъствал и елементът на зрелището.

Адвокатът предупреди, че подобни наказания могат да постигнат обратен ефект, като превърнат осъдените в мъченици и вдъхновят други хора да извършат престъпления.

Смъртното наказание и психологията

Ники Марков разгледа смъртното наказание през призмата на политическите решения, военната идеология и обществените нагласи.

Според него в определени ситуации смъртното наказание се използва като инструмент за поддържане на дисциплина и въздействие върху поведението на хората.

Марков постави въпроса дали кадри от екзекуции трябва да бъдат разпространявани онлайн, особено когато биха могли да послужат за пропаганда на организации, чиито членове не се страхуват от смъртта.

Той обърна внимание и на психологическия ефект върху зрителите. Според него многократното показване на смърт, наложена от държавата, крие риск обществото постепенно да загуби чувствителността си към подобни действия и да започне да ги приема за нормални.

Психологът подчерта, че смъртното наказание окончателно прекратява възможността осъденият да промени поведението си, като оставя единствено предполагаемия възпиращ ефект върху останалите.

Богословската позиция

Богословът Благовест Върбаков обясни, че макар смъртното възмездие да има исторически богословски основания, отношението към него се е променило с развитието на съвременните демократични общества.

Той посочи, че Католическата църква категорично се противопоставя на смъртното наказание, като обърна внимание на възможността за разкаяние дори след извършването на тежко престъпление.

Върбаков предупреди, че смъртта на осъден човек може да бъде героизирана независимо дали екзекуцията е публична.

"Не изключвам да се героизира тази смърт, дори да не е публична. Мъченичеството не зависи от това дали тя ще бъде публична, или не", коментира богословът.

Според него трябва да бъде осъждано не само смъртното наказание, но и публичното му изпълнение. Той допълни, че и Православната църква отхвърля подобни практики.