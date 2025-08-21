5 хранителни елемента при стрес

Стресът и тревожността са част от живота на всеки от нас в известна степен. Различните ситуации, сложните етапи в живота могат да ни изправят пред сериозна борба с напрежението, което се превръща в хронично. Стресът нанася множество щети върху нашето физическо и емоционално здраве. Ето защо е важно да намалим нивото му.

Консултацията с лекар винаги е важна, когато усетим, че често емоциите ни се менят, че нямаме мотивация и т. н. Освен спортът и здравословното хранене, има някои хранителни елементи, за които е известно, че помагат да намалим тревожността и стреса. Вижте някои от тях.

Внимание! Тази статия има само информативен характер. Преди употреба на хранителни добавки се допитайте до лекар.

Витамин D

Слънчевият витамин, както бива наричан, е ключов за регулиране на настроението, нервна/мозъчна дейност, здравето на сърцето, имунитета, метаболизма и други. Дефицитът на витамин D често е свързан с повишен риск от депресия и тревожни разстройства, сочат западни изследвания. Освен излагането на слънчеви лъчи, което за жалост няма как да става през цялата година е важно да обогатим менюто си с храни богати на витамин D, като гъби, млечни продукти, пресен сок от портокал, яйца и други.

Витамин B

Има 8 различни хранителни вещества в семейството на витамините от група B и някои проучвания показват, че хората, които консумират повече храни, богати на витамин B, страдат по-малко от тревожност и стрес. Освен месото, храни, които са богати на витамините от група В са кисело мляко, сирене, яйца, зърнени храни и други.

