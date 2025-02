Хамас освобождава трима израелски заложници в замяна на 183 палестински затворници

Хамас освободи Ели Шараби, Охад Бен Ами и Ор Леви, трима мъже, заловени по време на нахлуването в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа. Тримата бяха представени пред тълпа в Деир ал-Балах в централната част на Газа и под светлините на прожекторите на световните медии, преди да бъдат предадени на Международния червен кръст.

Шараби беше пленен от кибуц Беери, общинска ферма, която беше една от най-тежко засегнатите при атаката на Хамас. Съпругата му Лиан и техните дъщери тийнейджъри са убити от екстремисти.

Бащата на три деца Бен Ами е взет за заложник от същата общност, където е бил счетоводител в кибуца. Съпругата му, която също беше заловена, беше освободена по време на кратко примирие през ноември 2023 г., съобщава Euronews.

Леви, компютърен програмист от град Ришон Лецион, беше изтеглен от екстремисти от бомбоубежище близо до музикалния фестивал Nova в Южен Израел. Съпругата му е убита по време на нападението.

