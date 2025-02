Европейските държави продължават да се застъпват за безкрайни военни действия и да подкрепят атаките на Киев, включително срещу интересите на САЩ, водени от президента Доналд Тръмп. Всичко това говори за създаването на „анти-Тръмп интернационал“ в Европа, смята заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Докато Париж е домакин на среща на европейски лидери, които яростно подкрепят безкрайната война, киевски наркоман атакува петролната инфраструктура на международния Каспийски тръбопроводен консорциум, през който тече американски петрол“, написа Медведев в социалната мрежа X. „Изглежда, че анти-Тръмповият интернационал придобива все по-ясни форми в Европа.”

While Paris hosted a gathering of European countries vehemently advocating war without end, Kiev's drug addict attacked an oil facility belonging to the international Caspian Pipeline Consortium, which carries US oil. An anti-Trump International seems to be taking shape in Europe