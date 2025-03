Северна Корея е произвела подводница с ядрени ракети

Северна Корея е произвела подводница с ядрена мощност, която може да носи до 10 ракети, съобщават оттам, пише Newsweek.

В събота държавните медии публикуваха снимки на лидера Ким Чен Ун до плавателния съд, който според тях може да носи стратегически управляеми ракети.

Южнокорейската информационна агенция Йонхап заяви, че за първи път Пхенян публично разкрива конструкцията на такъв кораб. През 2021 г. Ким обеща да въведе подводница с ядрена мощност в отговор на това, което той нарече ескалиращи военни заплахи от страна на САЩ, и Вашингтон несъмнено ще бъде обезпокоен от разработката.

Севернокорейският лидер е инспектирал проект за изграждане на подводница с ядрен двигател, като е предупредил, че морският отбранителен капацитет на Пхенян ще бъде „напълно демонстриран във всички необходими води без ограничения“, според Корейската централна информационна агенция (KCNA), която не разкрива датата или мястото на посещението на Ким.

Изданието съобщи, че той е разгледал „строяща се стратегическа подводница с ядрена мощност и управляеми ракети“, и публикува снимки на лидера и негови служители до нея.

Йонхап съобщи, че терминът вероятно се отнася за подводница с ядрена мощност, способна да изстрелва балистични ракети, известна като подводница с балистични ракети.

🇰🇵North Korean media have published photographs of the country's first nuclear-powered submarine, armed with "guided missile nuclear weapons," under construction.

Thus, the DPRK is preparing to enter yet another elite club of powers.

intelslava pic.twitter.com/RpdIQmmDbb