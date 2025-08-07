В Газа се наблюдава най-големият брой случаи на остро недохранване

Рекорден брой случаи на остро недохранване на месечна база беше регистриран при децата в ивицата Газа. Смъртността, породена от глад, също се увеличава. Това съобщи днес генералният директор на СЗО Тедрос Адананом Гебрейесус, цитиран от Ройтерс.

"Близо 12 000 деца под 5-годишна възраст в Газа са диагностицирани през юли с остро недохранване – това е най-големият брой на месечна база, регистриран някога", каза директорът на той в централата на организацията в Женева.

От недохранване са загинали най-малко 99 души, сред които 64 възрастни и 35 деца, 29 деца от които на възраст под 5 години, сочат данни на СЗО.

"Общото количество на хранителните доставки остава напълно недостатъчно, за да се предотврати по-нататъшно влошаване. Пазарът трябва да бъде наводнен. Необходимо е разнообразие в храненето", заяви по видеовръзка Рик Пеперкорн, представител на СЗО за окупираната палестинска територия.

В същото време се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на камионите с помощи, влизащи в Газа, но той все още остава под договорените нива между Европейския съюз и Израел съгласно споразумение от миналия месец за подобряване на хуманитарния достъп", се казва в документ на службата на ЕС по външна политика и хуманитарни въпроси, до който Ройтерс получи достъп.

ООН и други организации съобщават, че между 29 юли и 4 август на граничните пунктове в Газа са били разтоварени 463 камиона, се посочва още в документа, пише БТА.