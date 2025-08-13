IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Путин оценява помощта на КНДР за "освобождението" на Курска област

В разговор с Ким Чен Ун руският президент изтъкнал героизма на севернокорейските военни

13.08.2025 | 08:12 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Централната новинарска агенция на Северна Корея - КЦТА, съобщи днес, че във вчерашния си телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен Ун руският президент Владимир Путин е оценил помощта на КНДР за "освобождението" на руската Курска област, предаде Ройтерс.

Путин е изтъкнал "храбростта, героизма и духа на саможертва, показани от военнослужещите от Корейската народна армия", се допълва в информацията на КЦТА.

Пхенян изпрати хиляди войници в подкрепление на руските войски, които се стремяха да си върнат териториите, завзети от украинските сили по време на офанзивата в Курска област миналото лято, припомня Ройтерс.

По-рано пресслужбата на Кремъл предаде, че Путин е имал телефонен разговор с Ким Чен Ун и го е информирал за планираната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък в Аляска. 

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян, информира ТАСС. 

КЦТА не е споменала в информацията си за предстоящата среща Путин-Тръмп, пояснява Ройтерс.

Свързани статии

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва в съобщението на Кремъл.

Путин е поздравил Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Северна Корея Владимир Путин Ким Чен Ун военни Курска област
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem