Българка загина след сблъсък с пожарен камион в Гърция

Българка на 61 години е загинала от раните си, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Инцидентът е станал в сряда следобяд. Жената е била транспортирана до болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и са били транспортирани към друго болнично заведение.

От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е бил арестуван и по-късно освободен по заповед на прокурор.

