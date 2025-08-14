IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българка загина след сблъсък с пожарен камион в Гърция

61-годишната шофьорка е починала в болница от раните си

14.08.2025 | 10:55 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Българка на 61 години е загинала от раните си, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Инцидентът е станал в сряда следобяд. Жената е била транспортирана до болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и са били транспортирани към друго болнично заведение.

От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е бил арестуван и по-късно освободен по заповед на прокурор.
(БТА)

българка катастрофа Гърция пожарен камион
