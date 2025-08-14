IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четири тела бяха извадени от река Сена край Париж

Причините за смъртта и самоличността на жертвите остават неизвестни

14.08.2025 | 16:01 ч.
Четири тела са били извадени от река Сена в покрайнините на Париж, съобщиха днес от прокуратурата, предаде ДПА.

До момента властите не са открили доказателства, че става въпрос за свързани случаи.

Те отбелязаха, че мястото на намирането на телата в Шоази-льо-Роа може да бъде обяснено с условията в тази част от реката.

Причините за смъртта и самоличността на жертвите остават неизвестни, съобщиха от прокуратурата в парижкото предградие Кретей.

Според вестник „Паризен“ и четирите жертви са мъже. Трима от тях са били напълно облечени, а един е бил намерен без панталони и бельо. В доклада се посочва, че телата вероятно са били във водата от няколко дни.

Откритията са били направени благодарение на пътник във влак, който забелязал едно от телата в Сена и сигнализирал властите. Спасителните служби извадили телата вчера.
(БТА)

