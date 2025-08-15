Тръмп и Путин с подкрепа на срещата, ще са трима на трима

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.

Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

Руски правителствен самолет също кацна в Аляска преди преговорите между руския и американския президент, показва системата за проследяване на полети Flightradar24.

Не ясно дали Владимир Путин е бил на борда. Самолетът е излетял от руския град Магадан, където руският президент беше по-рано.