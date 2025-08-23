Споразумението за прекратяване на огъня на Тръмп е мъртво, а Украйна трябва да се радва

Въпреки че е твърде горд, за да го признае, стремежът на Доналд Тръмп за мир в Украйна е приключил – поне засега. Изглежда, че на американския президент бавно му просветва, че човекът, когото почиташе с щедра обич само преди седмица в Аляска, може да не е толкова надежден партньор, колкото би искал.

Пробуждането отдавна идва и остава частично. Осъзнаването, че Владимир Путин може би „ми се подмазва“, беше повдигнато още през април, но това не попречи на Тръмп да се отпусне пред своя колега. Когато първата дама очевидно предположи, че президентът Путин „говори мило“, но след това бомбардира цивилни в Украйна, неохотният скептицизъм на Тръмп се засили малко повече. След това той каза пред BBC, че „не е приключил“ с Путин, но е „разочарован“.

Въпреки това обаче президентът Тръмп настояваше за тази визия за среща на върха на суперсилите, след която поне ще започне мирният процес в Украйна.

Една седмица по-късно, с цинизма на Русия, както винаги осезаем, Тръмп изглежда е решил да не харчи повече политически капитал за войната в Украйна. Той е осъзнал, че „може би Путин не иска да сключва сделка“. Стандартна сделка и получаването на Нобелова награда, заради мира.в Украйна очевидно няма да се материализира за Тръмп – точно както няма да се случи и в Газа.

Удобно отхвърляйки многобройните обещания, че може да постигне прекратяване на огъня между Русия и Украйна за един ден, Белият дом сега казва, че Тръмп просто ще изчака, докато Володимир Зеленски и Путин са готови да разговарят, преди да се впусне отново в неразрешимия конфликт. Може би тогава ще свика тристранната среща, която изглеждаше неизбежна миналата седмица.

Ще бъде дълго чакане – но като цяло е добре. Основните контури на споразумението станаха по-ясни през последните седмици, но бяха проблематични. Условията могат да се обобщят като Украйна, която се отказва от значителни части от суверенните си земи и по този начин от отбранителните си способности, в замяна на много малко. Зеленски не искаше „конституционен“ ангажимент от Русия, както и някои също толкова неясни „гаранции за сигурност“ от САЩ и, трагично, от така наречената „коалиция на желаещите“, досега обединена само от плахост.

Както посочва Кая Калас, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, мирното споразумение между Путин и Тръмп беше „капан“, заложен от Кремъл за Зеленски. Ако украинският лидер беше продължил с тактиката си на конструктивно ангажиране с мирната инициатива, спонсорирана от Тръмп, той можеше да се окаже под неустоим натиск да капитулира и да „размени територии“ – евфемизъм за предаването на милиони свободни украинци на ужасната им съдба на брутална русификация. Това поне беше избегнато.

Калас е права да посочи някои важни основни факти за войната и последните стъпки за нейното прекратяване:

„Забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка и те са тези, които са агресорът тук. Путин само се смее – не спира убийствата, а ги увеличава.“

И така, войната в Украйна продължава; ако не друго, с по-голяма интензивност. Сякаш за да покажат открито презрение към събеседниците си, силите на Путин бомбардираха цивилни цели чак до Лвов, близо до Полша, и унищожиха американска фабрика в района. Нямаше никакво забавяне в дейността на руския „сенчест флот“, превозващ контрабанден петрол и извършващ шпионаж – едва ли действия на нация, намерена за мирно съжителство.

Един обнадеждаващ знак е, че президентът Тръмп открито критикува предшественика си Джо Байдън, че не е позволил на Украйна да „отвърне на удара“, като нанесе удари по цели в Руската федерация. Той също така, в типичния за Тръмп стил, говори в социалните медии за военните перспективи на Украйна:

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната на нашественика. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Така е и с Украйна и Русия. Корумпираният и крайно некомпетентен Джо Байдън не би позволил на Украйна ДА ОТВЪРНЕ НА УДАРА, а само ДА СЕ ЗАЩИТАВА. Как се получи това? ... Предстоят интересни времена!“

Наистина интересно - и макар Тръмп да не е сменил отново страната си до степен да изпрати високотехнологично оръжие директно на Украйна, той е доволен от коалицията, която желае да купи оръжие и да го предаде на силите на Киев. Тръмп също така показа готовност да санкционира страни като Индия, които подкрепят руската военна машина, купувайки петрола на Путин – и може да има още натиск в това отношение, идващ от Китай.

Чрез горчив опит, Украйна вече се е очертала като пионер в използването на бойни дронове, например, и ракетни удари по стратегическа руска инфраструктура. За новата крилата ракета „Фламинго“, разработена от украински инженери, се твърди, че има обхват от 3000 км и скоро ще бъде в масово производство.

Също така на страната на Зеленски е плачевното състояние на руската икономика. В такова потайно състояние никой не знае със сигурност колко дълго Русия може да поддържа такава гладна военна машина. Много зависи от световната цена на петрола, способността на Русия да избягва санкциите и готовността на Китай да ѝ отпуска заеми. Но някаква финансова криза изглежда по-вероятна, отколкото не, особено ако Тръмп стане по-хладнокръвен с Кремъл.

Може да има месеци на застой, особено с наближаването на зимата. Но провалът на мирната инициатива на Тръмп със сигурност не е лоша новина за народа на Украйна. Те оцеляват, за да се борят още един ден, подкрепени от увереността, че лошият мир е по-лош от никакъв мир.

Редакционен анализ на The Independent