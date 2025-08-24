IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Затвориха парк в Атина, действал като гробище за домашни любимци

Изложен е на риск животът на хората и другите животни

24.08.2025 | 13:09 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Парк в гръцката столица Атина беше затворен, след като се оказа, че на мястото незаконно са погребвани домашни любимци, предаде кореспондентът на БНР. 

От поне четири години в този парк се погребват домашни любимци, което е опасно за здравето на всички, каза кметът на Атина Харис Дукас и разпореди забрана за влизане в парка.

Градоначълникът на гръцката столица съобщи, че има процедура по погребване на мъртви животни, която е задължителна за всички.

Служители на общината при почистване на парка случайно попадат на погребано животно. След това започват да разкопават и откриват още десетки. Реално не се знае колко са погребаните животни в парк, който е пълен с хора и играят деца, казаха от общината.

Специалистите предупреждават, че бактериите и веществата, произвеждани от разлагането на трупове на животни, лесно могат да попаднат в реки или други водоеми. По този начин се излага на риск животът на хората и другите животни.

Паркът в Атина ще бъде затворен за неопределено време, категоричен е кметът Дукас.

 

парк Атина гробище за домашни любимци
