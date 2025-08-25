Дуров: Разследващите се мъчат да намерят доказателства срещу мен

Павел Дуров, основател на Telegram, разкритикува в съобщение на официалния си канал френското разследване срещу него, което според него “все още се мъчи да установи някакви нередности“, една година след гръмкият му арест.

“Преди една година френската полиция ме задържа за четири дни, защото някои хора, за които никога не бях чувал, са използвали Telegram за извършване на престъпления“, заяви 40-годишният Дуров, който е роден в Русия.

“Една година по-късно “криминалното разследване“ срещу мен все още не може да установи никакви нередности от моя страна или от страна на Telegram“, подчерта той, цитиран от АФП.

“Арестуването на основателя и ръководителя на голяма платформа за действията на нейните потребители не само беше безпрецедентно – то беше юридически и логически абсурдно“, добави той, като за пореден път увери, че “нашите практики за модерация са в съответствие с нормите в сектора и Telegram винаги е отговарял на всички юридически обвързващи искания на Франция“.

Както прави от година насам, основателят на Telegram счита, че това е “грешка на самата полиция“, която “не е отправила нито едно от исканията си към Telegram по необходимата правна процедура“, което е причина за преследването му във Франция, а не за неспазване на задълженията му за модерация.

“Тя би могла да се запознае с процедурата, като просто я потърси в Google или зададе въпроса“, каза Дуров и добави: “За съжаление, единствената последица от ареста ми досега е огромната вреда, нанесена на имиджа на Франция като страна на свободата. Едно е сигурно обаче: ще продължим да се борим – и ще спечелим“.

След зрелищното си арестуване при слизането си от самолета, предприемачът, натурализиран френски гражданин през 2021 г., беше поставен под следствие през август 2024 г. за редица престъпления, свързани с организирана престъпност, като френската юстиция му повдигна обвинения, че не е предприел действия срещу разпространението на престъпно съдържание в своята платформа за съобщения.

По време на разпита си през декември 2024 г. той призна, че “в ареста е разбрал тежестта на фактите“, за които се обвинява платформата му. / БГНЕС