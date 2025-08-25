IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Операции за намаляване на ръста – нов тренд в турския медицински туризъм

Тези естетични хирургични процедури са търсени предимно от високи дами

25.08.2025 | 15:14 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:05 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Хирургически операции за намаляване на ръста са новата тенденция в клиниките в Турция, една от водещите дестинации за медицински туризъм в региона, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Според публикация на в. "Поста" Турция се е превърнала в предпочитан център за естетични хирургични процедури за намаляване на ръста, търсени предимно от високи дами, които смятат височината си за недостатък по отношение на привлекателността или такива с различна дължина на краката.

Турски клиники предлагат процедури, при които чрез скъсяване на бедрената и пищялната кост се постига намаляване на ръста от 3 до 8,5 сантиметра. 

Клиниките заявяват, че след процедурата не остават белези, а пациентите обикновено се изписват в рамките на 3 до 5 дни. Въпреки това по време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка в продължение на два месеца. Повечето пациенти могат да започнат да ходят без помощ от шестата седмица, посочват още клиники, които предлагат тази услуга.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Турция хирургически операции намаляване на ръста
