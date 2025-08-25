IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин и Пезешкиан ще проведат лична среща в рамките на ШОС

Руският президент е обсъдил с колегата си и срещата в Аляска

25.08.2025 | 17:22 ч. Обновена: 25.08.2025 | 17:57 ч. 2
Путин и Пезешкиан ще проведат лична среща в рамките на ШОС

Президентът на Русия Владимир Путин уведоми президента на Иран Масуд Пезешкиан за резултатите от срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, която се състоя в Аляска, съобщи пресслужбата на Кремъл.

"Състоя се телефонен разговор между президента на Руската федерация Владимир Путин и президента на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан, по време на който Владимир Путин информира за основните резултати от руско-американската среща на върха в Анкоридж“, се посочва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Президентът на Иран, от своя страна, подкрепи дипломатическите усилия, насочени към мирно уреждане на конфликта в Украйна. Според пресслужбата на иранския президент в телефонния разговор с Путин той е изразил надежда, че преговорите на руския лидер с американския му колега Доналд Тръмп ще допринесат за решаването на украинската криза.

Свързани статии

"Надявам се, че постигнатите споразумения на практика ще доведат до бързото решаване на украинския въпрос“, каза Пезешкиан.

Двамата президенти са се договорили да проведат лична среща в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, която ще се проведе от 31 август до 1 септември.

Путин и Пезешкиан обсъдиха също ситуацията с иранската ядрена програма и обстановката в Южен Кавказ. Тема на разговора между двамата държавници беше и руско-иранското сътрудничество в енергетиката и транспорта. Президентите на Русия и Иран също така "потвърдиха намерението си за по-нататъшно засилване на руско-иранското сътрудничество в различни области", съобщава пресслужбата на Кремъл.

"Освен двустранното сътрудничество с Русия, Иран разглежда регионалните и международните организации – ЕАЕС, ШОС и БРИКС – като конструктивни платформи за сътрудничество с държавите-членки [на тези обединения], особено с Русия и Китай, с цел ефективно противодействие [на опитите] за изграждане на еднополюсен свят“, цитира пресслужбата на иранския президент думите на Пезешкиан. / БТА

 

