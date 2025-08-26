Изцепките на Тръмп: От депортацията на принц Хари до транс мишки

Независимо дали го харесвате или не, Доналд Тръмп несъмнено не се страхува да каже какво мисли - дори това да означава безмилостно да бъде осмиван от интернет. От изобретяването на “ковфефе“ (някой знае ли какво е това вече?), до твърдението, че “не можеш да бъдеш твърде алчен“ (и не го ли знаем), наистина няма недостиг на комедийно злато, което да излиза от устата на президента.

Ето едни от най-запомнящите се и интересни изказвания на Тръмп през втората му администрация:

Администрацията на Байдън похарчи 8 милиона долара за превръщането на мишки в транссексуални

В първото си съвместно обръщение от встъпването си в длъжност през януари, Тръмп похвали собствената си позиция относно инициативите за разнообразие, равенство и приобщаване (DEI), данъчните облекчения и търговските тарифи. Но зрителите бързо посочиха момента, в който президентът заяви, че администрацията на Байдън е похарчила 8 милиона долара, за да направи “мишките транссексуални“.

Коментарът предизвика смях сред публиката, както и онлайн, тъй като хората смятаха, че Тръмп изглежда го бърка с “трансгенни мишки“.

Правенето на мишки трансгенни е революционен процес, чрез който учените добавят човешки клетки към мишки, за да им позволят по-точно да изучават ефекта на болестите върху човешките тъкани.

Испания е страна от БРИКС

В първия си голям гаф, откакто стана президент за втори път, Тръмп заяви, че Испания е страна от БРИКС по време на пресконференция, където беше попитан за разходите за отбрана в страната.

“Испания е страна от БРИКС. Знаете ли какво е страна от БРИКС? Ще го разберете”, каза гръмко Тръмп.

БРИКС се отнася до блок от 10 развиващи се икономики, включително Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, от които нито една страна членка на ЕС не е част.

Няма да депортира принц Хари, защото “има достатъчно проблеми с жена си“

Когато Тръмп обеща да въведе масови депортации, ако стане президент, той беше разпитан за съдбата на британския принц принц Хари. Изглежда обаче, че Хари е добре засега, тъй като Тръмп казва, че би го оставил да остане, защото има “достатъчно проблеми“ със съпругата си Меган.

“Ще го оставя на мира. Има достатъчно проблеми със съпругата си – тя е ужасна“, каза в свой стил Тръмп.

Самообяви се за “крал“

Не е тайна, че Тръмп мисли много за себе си, но когато се нарече “крал“, хората не бяха толкова склонни да се съгласят с това.

“Манхатън и целият Ню Йорк са спасени. Да живее кралят!“, написа президентът в Truth Social, визирайки премахването на новите пътни такси в системата за масов транспорт на града.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул просто отговори: “Ние сме нация от закони, а не управлявана от крал. Ще се видим в съда.“

Дания “няма право“ върху Гренландия

САЩ се замеси в продължаващ спор за Гренландия, тъй като Тръмп иска земята да бъде американска и дори твърди, че Дания няма “правото“ върху страната - само че е пропуснал един важен факт.

Гренландия е самоуправляваща се, автономна държава в рамките на Кралство Дания и е част от Дания от 600 години, въпреки че е на 1815 мили (за контекст, разстоянието между Гренландия и САЩ е 3134 мили).

Напускащият министър-председател на Гренландия, Муте Егеде, отвърна на коментарите на Тръмп в публикация във Facebook, където написа: “Президентът на САЩ отново повдигна въпроса за анексирането ни.“

“Стига толкова“, добави той и сподели плановете си да организира среща на председателите на всички политически партии в Гренландия „възможно най-скоро“, за да обсъдят последните забележки на Тръмп.

Подигравките към Зеленски и облеклото му

Всички помнят онази скандална среща в Белия дом между Доналд Тръмп и президента Зеленски, когато те се стремяха да намерят мирно решение между Украйна и Русия - но изглеждаше, че нещата никога нямаше да завършат добре още от самото начало.

Зеленски беше видян облечен в черна поло тениска с дълъг ръкав, на която беше изобразен украинският тризъбец, което Ванс по-късно щеше да критикува, тъй като беше решил да не носи костюм. Украинецът не е носил костюм от началото на руската инвазия и вместо това е избрал униформа, оприличена на тази на неговите войници.

Тръмп намекна, че ще се кандидатира за трети мандат, въпреки че е незаконно

Когато се върна на поста си за втори път, Тръмп вече се беше насочил към трети мандат в Белия дом, само че това не е позволено.

На 20 февруари Тръмп произнесе реч на събитие по случай Месеца на черната история в Белия дом, където се похвали, че е получил “повече гласове от чернокожи американци от всеки друг републикански президент“.

“Няма да бъда щастлив следващия път“, продължи той, добавяйки: “Трябва ли да се кандидатирам отново? Вие ми кажете.“

Въпреки намеците на Тръмп обаче, 22-рата поправка гласи, че това не е възможно.

“Никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти и никое лице, което е заемало президентската длъжност или е действало като президент повече от две години от мандат, за който друго лице е било избрано за президент, не може да бъде избирано за президент повече от веднъж“, гласи Националният конституционен център.

Нарече Камала Харис “скапан вицепрезидент“

Преди да бъде преизбран за президент, беше ясно, че Тръмп е готов да направи всичко, за да си осигури втори мандат - дори това да означава да изрази ясно и нефилтрирано чувствата си към тогавашната администрация.

“Трябва да кажем на Камала Харис, че ни е писнало и не можем да я понасяме повече. Не можем да те търпим, ти си скапан вицепрезидент. Най-лошата”, бяха думите на Тръмп.

Републиканецът твърди, че е единственият президент, който дарява заплатата си

В най-скорошното си хвалене в Truth Social, Тръмп предположи, че е “единственият президент“, дарил заплатата си – 400 000 долара годишно.

Макар че твърдението му, че е единственият президент, който прави това, е невярно (няколко от неговите предшественици, включително Джон Ф. Кенеди и Хърбърт Хувър, са дарили президентските си заплати), мнозина също така подчертават как е похарчил зашеметяващи суми публични средства за игра на голф, а също така е спечелил милиарди, докато е бил на поста си.

Според уебсайта за проследяване Did Trump Golf Today?, 24,5% от президентството на Тръмп е прекарано в игра на голф.