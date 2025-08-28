Противоречието на Тръмп за Русия и различава ли се от Байдън?

Трайният мир в Украйна може да бъде едно от най-значимите постижения на президента Тръмп, но постигането му е още по-трудно, когато администрацията му подкопава позицията му. В края на миналата седмица той беше прав, като заяви, че президентът Байдън „няма да позволи на Украйна ДА СЕ БОРИ, а само ДА СЕ ЗАЩИТАВА“. Но дали администрацията му прави нещо съвсем различно?

Тревогите на Байдън относно ескалацията и нежеланието му да предложи оръжия допринесоха за блокираното бойно поле, пише WSJ. Критиките на Тръмп ясно подсказваха, че САЩ може би сега ще свалят ръкавиците и ще позволят на Украйна да използва повече американски ракети с голям обсег, за да порази повече цели дълбоко в Русия. Подобно предупреждение би могло да окаже натиск върху Путин да седне на масата за преговори, ако руснакът го сметне за достоверно.

Но в петък „Джърнъл“ съобщи , че Пентагонът на Тръмп пречи на Украйна да използва тактическата ракетна система на американската армия именно за такива удари с голям обсег. Защитниците на Украйна, както и при Байдън, губят битката в американската бюрокрация. Ветото на Министерството на отбраната изглежда е поредният шедьовър на Елбридж Колби , ръководител на стратегията на Пентагона. Съобщава се, че Колби е стоял зад паузата в доставките на оръжие от САЩ това лято, която изненада Тръмп.

Колби наскоро наруши обещанието на президента, че САЩ ще съдействат за гаранции за сигурността на Украйна. Посланието на Колби към група европейски съюзници: Забравете. Кой е първи тук по отношение на политиката на САЩ за Украйна? Тръмп ли ръководи това шоу или човекът на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Пентагона?

Междувременно руснаците подчертават своята неотстъпчивост. През уикенда външният министър Сергей Лавров отказа пред американска телевизия директна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски . Той отправи обичайните си искания и за пореден път намекна, че Зеленски не е легитимният лидер на Украйна.

Шумната среща на върха в Аляска изглежда не доведе до нищо, освен че позволи на Путин да предотврати по-нататъшен натиск от санкции. Сега Тръмп казва, че му трябват още две седмици, за да разбере какво да прави. Той прехвърля отговорността и на двете страни.

„Ще видя чия е вината“, каза той. „Ще видим дали ще проведат среща.“

Същата грешка беше посочена и в интервюто на Ванс по NBC този уикенд. „Опитваме се да преговаряме колкото е възможно повече както с руснаците, така и с украинците, за да намерим компромисен вариант за спиране на убийствата“, каза той. „На практика посредничим.“

Колко по-очевидно може да бъде, че Русия е пречката за мира? Намерението на Путин е да унищожи относително свободен и западен съсед, чието съществуване заплашва визията му за Велика Русия. Каква е компромисната позиция за този проект? Той няма да бъде решен чрез избор на парцели земя за размяна.

В този момент Тръмп със сигурност може да каже на избирателите си, че е положил големи усилия да убеди Путин да се помири. Усилието се провали. Следващата стратегия, която е проработила за Тръмп в други части на света, се нарича максимален натиск. Начинът, по който Тръмп може да сложи край на войната, е като накара Путин да заключи, че цената е твърде висока, за да продължи.