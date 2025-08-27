IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп пожела на сгодените Суифт и Келси “всичко най-хубаво”

Мисля, че той е страхотен играч, каза Тръмп по адрес на Келси

27.08.2025 | 10:34 ч. Обновена: 27.08.2025 | 11:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът Доналд Тръмп реагира на новината във вторник, че певицата Тейлър Суифт и футболистът на Канзас Сити Чийфс Травис Келси са се сгодили.

“Е, пожелавам им много късмет“, каза президентът и добави: “Мисля, че той е страхотен играч и страхотен човек, тя също е страхотен човек, така че им пожелавам много късмет.“

Президентът коментира новината пред репортери по време на заседание на кабинета в Белия дом.

Суифт обяви новината в публикация в Instagram, споделяйки снимка на Келси, паднал на едно коляно в градина, заобиколена от цветя.

“Учителката по английски и учителят ви по физическо се женят“, написа певицата просто заедно с песента “So High School“, вдъхновена от любовта ѝ към Келси.

Тръмп е известен с хейта си към певицата, след като тя подкрепи политическата му съперничка Камала Харис на изборите през 2024 г.

“Гласувам за Камала Харис, защото тя се бори за правата и каузите, за които вярвам, че се нуждаят от воин, който да ги защитава“, написа Суифт през септември в Instagram. “Мисля, че тя е стабилен, надарен лидер и вярвам, че можем да постигнем много повече в тази страна, ако сме водени от спокойствие, а не от хаос.“

Публикацията на Тръмп, в която написа, че мрази Тейлър Суифт, също не остана незабелязана.

По-рано този месец американският президент каза, че Суифт губи фенове след противоречивата си подкрепа км Харис.

 

