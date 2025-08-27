IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

В Гърция протестират срещу законопроект за удължено работното време

Опозиционните партии призоваха правителството да се откаже от него

27.08.2025 | 20:23 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:39 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцките синдикати са против проектозакон за удължаване на работното време. Протестите са утре с 24-часова стачка на държавните служители, предаде кореспондентът на БНР.

Новият проектозакон предлага по-гъвкави условия на работа, което е в интерес на работещите, заявиха от министреството на труда в Атина.

Тълкуването на опозицията е съвсем различно - дава се право на работодателите да приложат работен ден до 13 часа и да уволняват за несъгласие.

За разлика от други европейски страни в Гърция се предлага четиридневна работна седмица, но със заетост по 10 работни часа. Правителството предполага, че при тази възможност родителите ще имат повече време да отделят на децата си. От синдикатите попитаха кой ще се грижи за същите деца, когато родителите работят по 10 часа.

Според икономисти работещите ще имат възможност при удължените смени над 10 часа дневно да получават по-високо заплащане. Това е в помощ предимно на туризма, където работата е сезонна.

Опозиционните партии призоваха правителството напълно да се откаже от този проектозакон.

Той утре се внася в парламента за обсъждане и гласуване, поради което синдикатите обявиха 24-часова стачка на държавните служители.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция работно време протест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem