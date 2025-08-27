Смъртното наказание може да се завърне във Вашингтон

По време на заседание в Овалния кабинет президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се стреми към възраждане на смъртното наказание във Вашингтон за осъдените за убийство. Новината ифва на фона на мерките му срещу престъпността в столицата на страната, съобщава Fox news.

"Ако някой убие някого в столицата Вашингтон, окръг Колумбия, ще поискаме смъртно наказание", каза Тръмп пред репортери и добави, че това е “много силна превантивна мярка и всеки, който я е чул, е съгласен с нея. Не знам дали сме готови за нея в тази страна, но я имаме. Нямаме избор."

Решението на Върховния съд от 1972 г. по делото Фърман срещу Джорджия определя, че смъртното наказание нарушава разпоредбата на Осмата поправка, забраняваща жестоко и необичайно наказание, а Съветът на окръг Колумбия официално отмени смъртното наказание през 1981 г., според организацията с нестопанска цел “Информационен център за смъртното наказание“.

Двадесет и седем щата все още разрешават смъртното наказание, докато 23 щата нямат смъртно наказание. Четири щата - Калифорния, Пенсилвания, Охайо и Орегон - имат забрана за екзекуции в своите щати, по заповед на губернаторите на съответните им щати.

От Белия дом не дават допълнителни подробности.

🚨 @POTUS: "If somebody kills somebody in the capital — Washington, D.C. — we're going to be seeking the death penalty." pic.twitter.com/Aa47sLzDbk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

На 11 август Тръмп разкри планове за разполагане на войски от Националната гвардия на окръг Колумбия и за федерализиране на Столичното полицейско управление за борба с престъпността във Вашингтон. Оттогава американският прокурор Жанин Пиро заяви, че е имало над 1000 ареста, но към понеделник са регистрирани 12 последователни дни без убийство в столицата.

Първоначално Тръмп разположи 800 войници от Националната гвардия на окръг Колумбия като част от усилията си за намаляване на престъпността във Вашингтон, но сега войски от Националната гвардия от Охайо, Западна Вирджиния, Южна Каролина, Луизиана, Мисисипи и Тенеси също са разположени във Вашингтон, за да подкрепят усилията на администрацията на Тръмп.

Законът за самоуправление от 1973 г. разрешава временно федерално поемане на контрола над Столичното полицейско управление при извънредни ситуации до 30 дни. Но след 30 дни Конгресът трябва да одобри всички удължавания.

Подобни ограничения обаче не съществуват за войските от Националната гвардия на окръг Колумбия в Закона за самоуправление.

Тръмп отдавна подкрепя смъртното наказание и през януари подписа изпълнителна заповед, озаглавена “Възстановяване на смъртното наказание и защита на обществената безопасност“. Заповедта инструктира главния прокурор да “прилага смъртно наказание за всички престъпления с тежест, изискваща неговото прилагане“.