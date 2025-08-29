IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски

И германският външен министър смята, че в обозримо бъдеще няма да има преговори между Русия и Украйна

29.08.2025 | 09:38 ч. Обновена: 29.08.2025 | 10:09 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА.

На среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски. 

Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво.

Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. 

"Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".
(БТА)

