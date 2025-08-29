Започва изграждане на нови бомбоубежища в цяла Турция

Властите в Турция обявиха началото на проект за изграждане на нови бомбоубежища във всички окръзи на страната с цел турските граждани да бъдат по-добре подготвени за извънредни ситуации като войни, природни бедствия и изтичания на радиация, съобщи електронното издание „Дейли Сабах“.
Инициативата за изграждане на нови бомбоубежища е на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, като подкрепа за проекта е изразил и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Във връзка с проекта министерството е възложило на Администрацията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) да изгради нужната инфраструктура, като работата в някои от окръзите, сред които и окръг Анкара, вече е започнала, отбелязва „Дейли Сабах“.
Изискванията за изграждане на бомбоубежища не са новост в Турция. Съгласно разпоредба от 1987 г. големите сгради в страната задължително трябва да включват скривалища за своите обитатели. Прилагането на разпоредбите обаче е игнорирано почти напълно, а в много от случаите зоните, определени за изграждане на бомбоубежища, се използват като паркинги или складови помещения, отбелязва още „Дейли Сабах“.
(БТА)
