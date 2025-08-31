Учителка е предупреждавала, че психичното здраве на транс-стрелеца от Минеаполис не е добре

Бивша учителка на стрелеца от Минеаполис Робин Уестман е сигнализирала, че е имала опасения относно психичното му здраве години преди да трансджендър стрелецът да убие две деца и да рани 18 други при безсмислено нападение.

23-годишната транссексуална нападателка е убила осемгодишния Флетчър Меркел и 10-годишната Харпър Мойски, докато са присъствали на литургия в католическата църква „Благовещение“ в Минеаполис рано в сряда сутринта.

Когато по-стара снимка, направена преди прехода ѝ, се появи онлайн след стрелбата, учителката по рисуване Сара Рийли я разпозна като ученик, който тя наричала Боб в час. В публикация на страницата си във Facebook тя разкри, че познава Уестман с прякора „Боб“, добавяйки:

„Знаех, че това е дете, което се нуждае от помощ. Тя определено беше странна, много се интересуваше от пухкави изображения и странни произведения на изкуството и казваше някои странни неща, но доколкото ми е известно, не беше насилствена към другите“, разказва Рийли.

Според Рийли, Уестман е имала „следи от самонараняване“ по ръцете си.

„Съобщих, че има нужда от помощ, защото видях следи от самонараняване по ръцете ѝ. Самонараняването е или вик за помощ, или индикация за самоомраза, или и двете. Но винаги е знак, че нещо не е наред. След това тя се премести отново и изчезна", допълва учителката.

Рийли пояснява, че „да си странна не е червен флаг“, но е станало очевидно, че „тя не се вписва добре, както може да се предположи, че би се случило на куиър дете в консервативна среда, така че умишлено се постарах да изградя връзка с тази ученичка.“

Публикацията е придружена от Странна скулптура, която Уестман някога е направила за Рийли. Учителката в крайна сметка я е загубила, но е „запазила снимка“.

„Тя обичаше изкуството“, спомня си Рийли.

Според съдебни документи, подадени в окръг Дакота, Минесота, Уестман е променила името си от Робърт на Робин през 2020 г., за да отрази „[идентифицирането] ѝ като жена“. Но в ръкописен манифест, споделен от стрелеца във видеоклип в YouTube, преди да открие огън, Уестман сякаш е поставя под въпрос това решение.

„Запазвам дългата си коса само защото е почти последната ми частица от това, че съм транс. Омръзна ми да бъда транс, бих искала никога да не съм си промивал мозъка“, разкрива Робин в загадъчен текст. „Не мога да си подстрижа косата сега, тъй като би било срамно поражение и може да е обезпокоителна промяна в характера, която би могла да доведе до това да ме докладват. Просто винаги ми пречи. Вероятно ще я подстрижа в деня на нападението.“

Рийли критикува политизирането на трагедията както от леви, така и от десни поддръжници, твърдейки, че призивите за контрол върху оръжията в този случай биха били безсмислени, тъй като Уестман няма криминално досие, което би трябвало да ѝ забранява да носи оръжие.

Тя също така отбеляза, че атаките срещу транссексуалната общност от десницата не признават „почти всички масови стрелби“.