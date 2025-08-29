Стрелецът от Минеаполис признал, че се е уморил да бъде транссексуален, съжалил, че си е "промил мозъка"

В манифеста си, след като уби две деца и рани 18 в църква, трансджендър стрелецът Робин Уестман се оплаква, че е "уморен да бъде транс" и че съжалява, че се е "оставил мозъкът му да бъде промит".

Съдебни документи, видени от Daily Mail, разкриват, че 23-годишният Уестман е бил известен преди като Робърт, преди да промени името си през 2020 г. Те са били подадени в окръг Дакота, Минесота, като по онова време Уестман е искал да получи името Робин, за да отразява това, че се "идентифицира като жена".

Но в ръкописен манифест, споделен от стрелеца във видеоклип в YouTube, преди да открие огън по децата, молещи се в църква, Уестман изглежда е поставил под въпрос това решение.

"Запазвам дългата си коса само защото е почти последната ми частица от това, че съм транс. Уморена съм да съм транс, бих искала никога да си бях промивала мозъка“, написа убиецът в загадъчен текст. „Не мога да си подстрижа косата сега, тъй като това би било срамно поражение и може да е обезпокоителна промяна в характера, която може да доведе до това да ме докладват. Винаги ми пречи. Вероятно ще го отрежа в деня на нападението."

Уестман също пише за трудностите си с това как да се идентифицира, добавяйки:

"Не искам да се обличам момичешки през цялото време, но предполагам, че понякога наистина ми харесва. Знам, че не съм жена, но определено не се чувствам като мъж."

Робърт Ф. Кенеди-младши обяви в четвъртък, че е разпоредил разследване на потенциалната употреба от убиеца на лекарства за утвърждаване на пола. Министърът на здравеопазването заяви пред Fox & Friends, че ще бъде започнато разследване, за да се определи дали лекарствата, които Уестман може да е използвал за трансформация към жена, са изиграли „роля“ в масовата стрелба.

„В момента правим такива проучвания. Започваме проучвания за потенциалния им принос. Някои от лекарствата SSRI и някои други психиатрични лекарства може да допринасят за насилието“, добави RFK-младши, визирайки селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI). „Много от тях имат листовки в черна кутия, които предупреждават суицидни мисли и убийствени мисли. Така че не можем да ги изключим като виновник и това са видовете проучвания, които правим.“

Не е ясно дали Уестман е приемал лекарства, утвърждаващи пола.

Заявление за промяна на име от 2020 г., прегледано от Daily Mail, разкрива, че Уестман се е идентифицирала „като жена и иска името ѝ да отразява тази идентификация“. Съгласно закона на Минесота, промяната на официалното име е много по-лесна, отколкото ако дадено лице желае да промени официалния си акт за раждане.

Уестман е трябвало само да подаде петиция за промяна на името, но за да промени акт за раждане, убиецът е имал нужда от лекарско писмо, показващо „медицинско удостоверение за подходящо клинично лечение за промяна на пола“. Не е известно дали убиецът някога се е опитвал да направи това и не е ясно дали лекарите някога са предписвали лекарства за промяната на пола на Уестман.

Майката на Уестман, Мери Грейс Уестман, е подписала заявлението за промяна на името. Но според бивш служител в католическото училище „Ануншън“, Мери се е борила с прехода на детето си. Тя е споделила на служителя, че Уестман е транссексуална и се е идентифицирала като момиче, като е признала: „Не знам как да се чувствам по този въпрос."

"Мисля, че се е борила с католическата си вяра... Тя не е знаела как да се чувства, но ѝ тежало много“, каза служителят.

През годините Мери също така е изразявала загриженост относно поведението на Уестман в училище и социалните проблеми. Синът й не е имал приятели в осми клас и е създавал проблеми в час, като често е бил изпращан в кабинета на директора, каза служителят.

Извратеният убиец е починал от самоубийство, след като е открил огън в католическото училище и църква „Благовещение“ в южен Минеаполис около 8:30 ч. сутринта в сряда. Две малки деца, на 8 и 10 години, бяха убити при стрелбата, а 18 други жертви бяха ранени. Очаква се ранените жертви - 15 деца и трима възрастни енориаши на църквата - да оцелеят.

Смущаващ аудиозапис от 911 е запечатал разгръщащия се ужас в сряда сутринта, докато първите реагиращи екипи се втурват на мястото. В него медицинските екипи призовават колегите си да „донесат всички марли, които имат“, за да лекуват жертвите.

„Минеаполис има евентуален активен стрелец“, каза един от първите реагиращи, а друг каза, че има „две жертви в църквата“ - което означава, че двама ще бъдат „мъртви при пристигането“. „Имаме... двама пациенти с огнестрелни рани в главите отпред. Има и критичен пациент в задната част на църквата“, каза друг реагиращ по радиото.

Малко след откриването на огън, Уестман се самоубива, а диспечер може да бъде чут да предава:

„Имаме един заподозрян с огнестрелна рана в главата – има пушка и пушка – той е на земята в момента.“

Полицията разследва мотива на убиеца за стрелбата, включително обезпокоителните видеоклипове, публикувани в изтрития оттогава акаунт на Уестман в YouTube. В едно 20-минутно видео Уестман показва комплект за убийство с боеприпаси, пълнители и огнестрелни оръжия, като същевременно разкрива изкривена мания по масовите убийсци в училищата, както и неприязън към президента Доналд Тръмп и подигравки с Църквата.

Уестман също така показва страниците от камерата с ръкописни бележки в последно писмо до семейството и приятелите си. В него убиецът твърди, че има рак, причинен от вейпинг.

„Мисля, че умирам от рак. Това е трагичен край, тъй като е изцяло самопричинен. Направих си това сам, защото не мога да се контролирам и унищожавам тялото си чрез вейпинг и други средства“, написа стрелецът.

Уестман продължи да пише за желанието си „да се откажа сам“.

„За съжаление, поради депресията, гнева и изкривения си ум, искам да изпълня последен акт, който е в задната част на моята глава от години“, пише Уестман.

Бележка е подписана с името „Робин М. Уестман, 2002-2025“ и нещо, което изглежда като рисунка на птица.

Освен ужасяващото писмо, видеото показва и скривалище от пълнители за оръжие, с надраскан бял шрифт. Върху някои от патроните се виждат имената на няколко масови убийци, включително „Ланза“ за масовия стрелец от Санди Хук Адам Ланза.

Един от другите патрони е обозначен с надпис: „За децата“.