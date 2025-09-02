Нищо вече не е свещено: Британците слагат... лед в бирата

Имаше време, когато единственото нещо, което охлаждаше халба бира, беше свирепият поглед на бармана. Но сега в кръчмите в цяла Великобритания младите хора тласкат нова и противоречива тенденция: кубчета лед в бирата.

За традиционалистите това е вандализъм, за младите хора има смисъл - хидратация с алкохол.

Изследванията показват, че повече от един на всеки четирима души на възраст между 18 и 35 години (28%) слагат лед в бирата си през летните месеци. Най-често го искат в лагер, но понякога дори в ейл.

Процентът вероятно би бил още по-висок, ако не беше натискът от страна на връстниците. Проучване сред 2000 посетители на кръчми, проведено от LG Electronics, установи, че един на всеки десет млади хора иска лед в бирата си, но се срамува твърде много да го поиска, страхувайки се от реакцията на другите.

Един на всеки петима признава, че семейството и приятелите, както и персоналът на бара, са му се скарали, че са поискали лед в бирата си.

Недоволни да добавят лед към бирата, много млади хора го слагат в червено вино. Проучването установи, че повече от една трета от пиещите от поколение Z (35%) са пили червеното си вино „с лед“, в сравнение само с един на всеки десет от всички посетители на кръчми.

Барманите смятат, че тенденцията за „лед в бирата“ се внася от континента. В южната част на Франция много заведения избират да добавят лед към бирата, за да помогнат за поддържането на напитките охладени в летните жеги.

Саймън Гарбут от Turfcutters Arms, близо до Лимингтън, Хампшир, каза, че дори е виждал млади хора да искат лед в традиционните ейлове.

„Хората са го виждали на почивка, когато е горещо, и са го опитвали“, каза той.

Фил Инзани, който управлява Polo Bar в централен Лондон, е скептичен относно това дали тенденцията ще продължи след лятото. Той каза:

„Когато е наистина горещо, хората са искали лед в лагера си, но това не е нещо, което виждам да се превръща в тенденция. Ако не друго, основната тенденция, която забелязваме сред младите хора, е намаляването на продажбите на алкохол.“

Сър Тим Мартин, основателят на веригата JD Wetherspoon, се оплака, че „нищо вече не е свещено“. Той каза:

„Гинес, напитката на стареца от век, се превърна в първи избор сред поколението Z, мъже и жени. Преди това, ирландски бутилиран сайдер [Magners] - с лед, за бога - стана номер едно в своята категория във Великобритания. Нищо не е свещено в съвременния свят. Лед в лагер? Представете си, както казват нашите американски братовчеди“, каза той пред Daily Telegraph.

Може би от десетилетия се случва още по-голямо престъпление срещу бирата: добавяне на щипка лайм към лагера в британските пъбове от 60-те години на миналия век, когато тенденцията е внесена от Съединените щати. Практиката става по-широко възприета през 1965 г., след като Ринго Стар поръчва „две лагери и лайм“ във филма на Бийтълс „Помощ!“.