Тръмп унижава Байдън с нов портрет в Белия дом, ще включи AutoPen

Доналд Тръмп разкри, че портретът на Джо Байдън в Белия дом ще включва скандалната автоматична писалка на демократа, която в момента е обект на разследване.

Президентът демонстрира плановете си за някои от новите елементи в обиколка на Белия дом в петък, когато представи на репортер скица на официалния портрет на своя предшественик.

“Публикувахме снимка на автоматичната писалка“, каза Тръмп за снимката, която според него ще бъде публикувана през следващите две седмици.

Все още не е уточнено дали снимката ще бъде на Байдън с автоматичната писалка или само с автоматичната писалка.

Тръмп показа на репортера Рейгън Рийз как “ще изглежда портретът в Розовата градина“ на това, което Тръмп нарича “Президентската стена на славата“.

„Мисля, че черно-бялата - същата снимка, но черно-бяла. И няма да използвам тази с усмивката“, каза Тръмп, докато той, прессекретарят Каролайн Ливит и директорът по комуникациите Стивън Чунг показаха на Рийз различни варианти за портрет.

“Използвам - показвам другата, която използваме, защото ми харесва. Това ще бъде много противоречиво“, добави той, вероятно визирайки портрета с автоматичната писалка.

В отговор Рийз каза на президента: “Ще бъде смешно.“

След това той сякаш даде някакъв намек за разследването на Белия дом по скандала, който Тръмп преди това нарече “позорен“.

В началото на мандата си Тръмп нареди на главния прокурор Пам Бонди и на съветника на Белия дом Дейвид Уорингтън да разследват използването на автоматичната писалка от Байдън. Републиканците в Конгреса започнаха собствено разследване.

В остър меморандум Тръмп заяви: “Става все по-очевидно, че помощниците на бившия президент Байдън са злоупотребили със силата на президентските подписи, като са използвали автоматична писалка, за да прикрият когнитивния упадък на Байдън и да утвърдят правомощията по член II.

“Тази конспирация бележи един от най-опасните и обезпокоителни скандали в американската история. Американската общественост беше целенасочено предпазвана от разкриването кой е държал изпълнителната власт, докато подписът на Байдън беше използван върху хиляди документи, за да се осъществят радикални промени в политиката.“

Директивата на Тръмп призовава за съдебномедицинска проверка на всеки документ, подписан по време на президентството на Байдън. Това включва всичко - от помилвания, изпълнителни заповеди, съдебни назначения и прокламации, за да се определи кои носят автентичния подпис на Байдън и кои са били репликирани с автоматична писалка.

Автоматичната писалка, макар и малко позната на обществеността, отдавна се използва от американските президенти за управление на потока от документи, изискващи подпис. Устройството може точно да репликира подпис, спестявайки ценно време на президентите.

Министерството на правосъдието, както при администрациите на демократите, така и на републиканците, признава използването на автоматична писалка от президентите за подписване на закони и издаване на помилвания в продължение на десетилетия - и дори самият Тръмп признава, че я използва.

“Според мен автоматичните писалка се използват, когато хиляди писма идват от млади хора от цялата страна и искате да ги получите обратно“, е казвал Тръмп преди това.

“Когнитивните проблеми и очевидният умствен упадък на Байдън по време на президентството му бяха дори „по-лоши“ в частен живот и най-близките му се “опитвали да го скрият“ от обществеността.

“За да направят това, съветниците на Байдън по време на годините му на поста силно ограничиха пресконференциите и медийните му изяви и писаха разговорите му със законодатели, държавни служители и дарители, всичко това, за да прикрият неспособността му да изпълнява задълженията си.“

Минали президенти, включително Джордж У. Буш и Барак Обама, са използвали автоматичната писалка при ограничени обстоятелства, като например подписване на рутинни писма или назначения на по-ниско ниво.

Критиците обаче твърдят, че зависимостта на Байдън от устройството е била безпрецедентна.

Изчерпателен преглед от проекта “Надзор“ установи, че почти всеки документ от президентството на Байдън от 2021 до 2025 г. носи идентични подписи с автоматична писалка, с изключение на документа, обявяващ оттеглянето му от президентската надпревара през 2024 г.

Зависимостта на Байдън от автоматичната писалка дойде, когато публичните му изяви намаляха, като помощници писаха ангажиментите му, силно контролираха взаимодействията му със законодателите и значително ограничаваха пресконференциите.

Зад кулисите, вътрешни лица твърдяха, че вътрешният кръг на Байдън, включително членове на семейството, е упражнявал непропорционално влияние, което повдига нови въпроси за това кой всъщност взема президентските решения.

Тръмп редовно посочва проблема от първите съобщения за използването на устройството от Байдън, твърдейки, че неговият предшественик е бил некомпетентен и много от действията му са били невалидни.

Ходът дойде, след като Байдън говори пред New York Times и каза, че е “взел решение“ за замените, които носят неговия подпис.

“Аз взех всяко решение“, каза той пред вестника, който също така прегледа вътрешния имейл трафик сред висши помощници, които са се срещали с президента относно замените, след което е изпращал имейли, за да води отчет за случилото се.

Байдън отмени присъдите на около 4000 федерални затворници, като същевременно издаде “превантивни“ помилвания на цели на Тръмп, включително бившия председател на Обединения комитет на началниците на въоръжените сили генерал Марк Мили и членове на комисията на Камарата на представителите от 6 януари.

“Всички знаят колко е отмъстителен, така че знаехме, че ще направят това, което правят сега“, каза Байдън и добави: “Аз съзнателно взех всички тези решения.“

Тръмп обаче многократно е твърдял, че Байдън преживява умствен упадък и “няма представа“ какво прави.

“Автоматичната писалка, мисля, е може би един от най-големите скандали, които сме имали от 50 до 100 години. Това е огромен скандал“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет през юни.