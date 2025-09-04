Баба и дядо прибраха грешно внуче от детската градина

Започнато е разследване, а възпитател в детска градина беше уволнен, след като баба и дядо погрешка са взели и завели вкъщи грешното малко дете от детска градина в Сидни.

Дядото пристигнал да вземе внучето си от First Steps Learning Academy в Бангор в понеделник следобед, само за да му бъде дадено грешното дете.

Мъжът неволно взел детето, което спяло по това време, при себе си. Грешката била осъзната едва, когато майката на момчето се появила в центъра, за да го вземе, и установила, че го няма, съобщи Sydney Morning Herald.

„Не мога да обясня чувството“, каза майката пред вестника, след като научила, че едногодишното ѝ дете е било взето от мъж, когото не познава. „Не го обвиняваме. Не сме му ядосани. Не сме му разстроени – обвиняваме детската градина.“

Съпругата на дядото каза пред Sydney Morning Herald, че съпругът ѝ е бил „съсипан“ от грешката и е „върнал детето обратно толкова бързо“, когато е осъзнал, че е взел грешното момче.

„Просто се радвам, че малкото момче е добре“, каза тя, добавяйки, че съпругът ѝ е пристигнал в центъра, когато децата са спели и стаята е била тъмна.

Регулаторният орган за образование и грижи в ранна детска възраст на Нов Южен Уелс заяви, че провежда „задълбочено разследване“ на „дълбоко тревожния и сериозен инцидент“.

Органът заяви, че един възпитател е бил отстранен от центъра за детски грижи, докато въпросът се разследва.

"Разследването на регулаторния орган ще вземе предвид историята на съответствието на услугата“, каза регулаторът, добавяйки, че полицията на Нов Южен Уелс е била уведомена.

Полицията на Нов Южен Уелс заяви, че няма данни за полицейско разследване.

Триша Хасти, одобреният концесионер на First Steps Learning Academy, се извини на семействата за причинените от инцидента страдания, който тя каза, че е бил „изолиран“.

„Това никога не се е случвало преди в Бангор или в който и да е от другите ни центрове“, каза Хасти в изявление в четвъртък. „Въпреки че винаги сме поддържали строги протоколи за пускане и вземане, в този случай тези процеси не са били спазени правилно. Замесеният преподавател е отстранен. Действахме незабавно, за да засилим процедурите си и да гарантираме, че това никога повече няма да се случи.“

Инцидентът се случва във време на засилен контрол върху сектора на ранното детско развитие в Австралия.

През последните месеци имаше обезпокоителни твърдения за малтретиране и пренебрегване на деца в австралийските центрове за грижи, което доведе до правителствени прегледи на сектора както в Нов Южен Уелс, така и във Виктория.

Щатските и федералните правителства обявиха набор от законодателни промени, насочени към подобряване на стандартите за безопасност в сектора.

Няма твърдения за малтретиране или пренебрегване, насочени към Академията за обучение „Първи стъпки“ в Бангор.