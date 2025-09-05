Руснаци използват AI за да създадат „прощални видеа“ на войници, загинали в Украйна ВИДЕО

Онлайн услуга, която използва изкуствен интелект, за да генерира „прощални видеа“ на войници, загинали във войната в Украйна, набира популярност сред руските потребители, съобщи Telegram каналът Ostorozhno, съобщи „Новости“ в сряда.

Страница в социалната мрежа, наречена „Последна среща“, създава десетки такива видеа. Според канала, всяко от тях изобразява войник, прегръщащ любим човек или роднина, преди да се изкачи по стълбище към небето, да изчезне или да се превърне в птица. Публикациите включват и кратки биографии на починалия.

Цената на видеата зависи от тяхната сложност, включително броя на участващите хора, фона и показаните действия. Цените започват от около 1500 рубли (18,50 долара). Например, видео на войник, изкачващ се по стълбището след прегръдка, струва около 2000 рубли (25 долара), докато такова, което включва целувка, започва от 3500 рубли (43 долара). Допълнителната работа с Photoshop се таксува отделно.

За 3000 до 4000 рубли клиентите могат да добавят озвучаване, което използва „истинския глас“ на починалия, за да прочете персонализирано съобщение. Поради голямото търсене, създателите предупреждават, че поръчките в момента се приемат само чрез списък с чакащи, като ускорените заявки са налични срещу допълнително заплащане.

Проектът „Последна среща“ е създаден през май 2025 г. от 36-годишната жена на име Анна К. от град Каменск-Уралски. Тя каза пред Осторожно, Новости, че хората най-често използват услугата ѝ, за да поръчват „трогателни истории“ като „видео сбогувания“ или видеоклипове, на които прегръщат детското си аз. „Това винаги са много дълбоки, лични проекти“, каза тя.

В соцсетях распространяется услуга «видеопрощания» с погибшими военными, обнаружили «Осторожно, новости». С помощью нейросетей предприниматели предлагают сгенерировать ролик «последней встречи». Чаще всего погибший военный в видео обнимает близкого и исчезает в разных формат,… pic.twitter.com/SZvhWkJskH — Журнал DOXA 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@doxa_journal) September 3, 2025