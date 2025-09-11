Германия не се хвана на твърденията, че дроновете, стигнали Полша, са се "загубили"

Германия отхвърли твърденията на Москва, че руските дронове, които нарушиха полското въздушно пространство през нощта, са резултат от „навигационна грешка“, предупреждавайки, че Берлин и неговите съюзници ще отговорят твърдо на това, което тя разглежда като умишлена ескалация, според The ​​Guardian.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви пред законодателите, че дроновете са били „ясно насочени към този курс“ към Полша.

„Те не е трябвало да летят по този маршрут, за да стигнат до Украйна. Няма абсолютно никаква причина да се смята, че това е грешка в корекцията на курса или нещо подобно“, каза Писториус.

Йохан Вадефул, германският външен министър, осъди както масираните нощни удари на Русия срещу Украйна, така и нахлуването на дронове в Полша, наричайки ги част от продължаващата ескалация на Кремъл.

„С проникването на дрона в Полша Русия прие ескалацията. Русия не е готова за дипломация, така че ще дадем силен отговор“, каза Вадефул.

Говорейки заедно с холандския си колега в Берлин, Вадефул обяви също, че европейците ще въведат по-строги санкции, за да увеличат натиска върху Москва.

„Дори след три години Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила. Трябва и ще отговорим на това с ясен отговор“, каза той.

Вадефул подчерта, че Германия и нейните европейски партньори са единни в поддържането на силна подкрепа за Украйна за укрепване на нейната отбрана.

„В същото време трябва значително да увеличим натиска върху санкциите. Напълно сме съгласни с това. Това е нашата цел за 19-ия пакет от санкции“, добави той, визирайки предстоящите мерки на ЕС, които се очаква да бъдат насочени към руските банки и енергийния сектор.

По-рано НАТО задейства член 4 от учредителния си договор по искане на Полша, след вълна от руски дронове, пресекли полското въздушно пространство през нощта.