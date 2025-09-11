Брюксел ще бъде домакин на първата среща на върха ЕС-Египет

За 22 октомври в Брюксел е насрочена първата среща на върха между ЕС и Египет, съобщи пресслужбата на Европейския съвет. Срещата ще бъде председателствана от ръководителите на Европейския съвет и на Европейската комисия Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен. Президентът Абдел Фатах ас Сиси ще представлява Египет, се посочва в съобщението.

Ще бъдат обсъдени двустранните отношения и задълбочаването на политическото и икономическото сътрудничество, общите предизвикателства, включително обстановката в Близкия изток, руската война срещу Украйна, мултилатерализмът, търговията, миграцията и сигурността.

Египет е стратегически партньор на ЕС, нашите дългогодишни отношения се коренят в общата история, география и култура, както и в силните връзки между нашите народи, заявява в навечерието на срещата Коща. ЕС дълбоко цени стабилизиращата роля на Египет в района на Близкия изток и посредническата му роля в конфликта в Газа, добавя той.

Миналата година ЕС и Египет се споразумяха да издигнат двустранните отношения до равнището на стратегическо и всеобхватно сътрудничество с общи цели в областите на политиката, икономическата стабилност, търговията и инвестициите, миграцията. През 2024 г. ЕС беше най-големият търговски партньор на Египет (22 на сто от общата търговия на страната). Египет изнася основно за ЕС (26,5 на сто от общия обем), а най-големият дял от вноса в Египет е от ЕС (19,9 на сто от общия обем), се отбелязва в съобщението, цитирано от БТА.