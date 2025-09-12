ПВО на Русия унищожи девет дрона, летящи към Москва

Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от агенция Ройтерс.

В поредица от съобщения в приложението Telegram Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в Telegram.

Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява. / БТА