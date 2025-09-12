IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПВО на Русия унищожи девет дрона, летящи към Москва

Предприети са мерки за противовъздушна отбрана

12.09.2025 | 08:40 ч. Обновена: 12.09.2025 | 09:06 ч. 13
Reuters



Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от агенция Ройтерс.

В поредица от съобщения в приложението Telegram Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове. Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в Telegram.

Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява. / БТА

Русия ПВО украински дрона противовъздушна отбрана
